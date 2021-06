'Hawks' aptur '76ers' un otro reizi 50 gadu laikā iekļūst NBA pusfinālā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences finālā jeb NBA pusfinālā otro reizi pēdējo 50 gadu laikā svētdien iekļuva Atlantas "Hawks", kas "play off" otrās kārtas sērijā ar 4-3 sarūgtināja vienu no favorītēm Filadelfijas "76ers". Sērijas izšķirošajā, septītajā spēlē "Hawks" uzvarēja ar 103:96 (25:28, 23:18, 28:25, 27:25).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tagad NBA pusfinālā "Hawks" tiksies ar Milvoki "Bucks". Sērija līdz četrām uzvarām sāksies 23. jūnijā.

"Hawks" un "76ers" izšķirošajā spēlē nevienai komandai cīņas gaitā neizdevās nostiprināties vadībā. "Hawks" tikai reizi trešajā ceturtdaļā un pašā mača izskaņā izdevās iegūt +7, bet "76ers" pārsvars ne reizi nebija lielāks par '+4". Vadībā šajā mačā mainījās 20 reizes, vēl 19 reizes rezultāts bija neizšķirts.

Divas ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām svarīgā brīdī Trae Jangs trāpīja savu otro trīspunktnieku spēlē, panākot 93:87 "Hawks" labā. Sākoties spēles pēdējai minūtei, "76ers" bija sadeldējusi pārsvaru līdz minimumam 92:93, bet atgūt vadību nespēja. Brīdi vēlāk Kevins Herters realizēja trīs soda metienus, bet pēc Džoeal Embīda kļūdas ātro uzbrukumu ar "slam dank" noslēdza Danilo Galināri, panākot 98:92. "76ers" centieni ar pārkāpumiem deldēt starpību nebija sekmīgi, kas ļāva "Hawks" izslēgt no cīņas par NBA čempionu titulu vienus no favorītiem.

Uzvarētājiem Herters guva 27 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Jangs guva 21 punktu un izdarīja desmit rezultatīvas piespēles, 17 punktus guva Galināri, bet Džons Kolinss guva 14 punktus un izcīnīja 16 atlēkušās bumbas. "76ers" rindās labākais bija Embīds, kurš guva 31 punktu un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, bet Tobiass Hariss guva 24 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas.

NBA "play off" šogad "Hawks" zināmā mērā ir kā "pelnrušķītes stāsts". Vēl marta sākumā komandai bija 14 uzvaras un 20 zaudējumi, galveno treneri Loidu Praisu nomainīja Neits Makmilans, bet tad "Hawks" mainījās un tagad spēlēs pusfinālā. "Hawks" ir tikai trešā komanda kopš 1984. gada, kad ieviests pašreizējais "play off" formāts, kas spējusi tikt līdz konferences finālam, lai gan "All star" spēles pārtraukumā bijusi ar negatīvu uzvaru-zaudējumu bilanci. Savukārt Makmilans ir tikai septītais treneris NBA vēsturē, kuram izdevies komandu aizvest līdz NBA pusfinālam, vienību sākot trenēt vien sezonas vidū.

Tikmēr Rietumu konferences fināla pirmajā spēlē Fīniksas "Suns" mājās ar 120:114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21) uzvarēja Losandželosas "Clippers".

Polam Džordžam 34 punkti un piecas rezultatīvas piespēles, savukārt Redžijs Džeksons pievienoja 24 punktus un sešas bumbas zem groziem. "Suns" rindās 40 punkti, 13 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles Devinam Bukeram, 20 punktus un deviņas bumbas zem groziem pievienoja Deandrē Eitons, bet 14 punkti Mikalam Bridžesam.

Bukeram šis bija karjeras pirmais "triple double".

"Suns" komandai aizvien nevar palīdzēt viens no līderiem Kriss Pols, kuram jāievēro Covid-19 protokols.

"Clippers" vienībā ceļgala krustenisko saišu dēļ nespēlēja Kavai Lenards.

Spēli klātienē vēroja 16 583 līdzjutēju.

Sērijas otrā spēle paredzēta otrdien.

Zīmīgi, ka "Clippers" iepriekš vēl ne reizi nebija sasniegusi konferences fināli, bet "Suns" to pēdējo reizi paveica pirms 11 gadiem.

"Suns" iepriekš konferences pusfinālā četrās spēlēs uzvarēja Denveras "Nuggets", tāpēc līdz Rietumu konferences fināla pirmajam mačam nācās gaidīt nedēļu.

Fīniksas komanda NBA čempiontitulu nav ieguvusi 53 gadus.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.