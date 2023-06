'Heat' demonstrē raksturu un izlīdzina rezultātu NBA finālsērijā

Maiami "Heat" komanda naktī uz pirmdienu izlīdzināja rezultātu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijā.

Finālsērijas otrajā mačā "Heat" izbraukumā ar 111:108 (26:23, 25:34, 24:26, 36:25) pieveica Denveras "Nuggets", sērijā līdz četrām uzvarām panākot neizšķirtu 1:1.

"Nuggets" pirmā puslaika izskaņā bija ieguvusi vairāk nekā desmit punktu vadību, bet izšķirošie brīži bija ceturtajā ceturtdaļā. Vēl tās ievadā "Heat" bija iedzinējos ar septiņu punktu pārsvaru (78:85), taču nepilnu divu minūšu laikā izdevās 12:0 izrāviens, kas ļāva pārņemt vadību.

The Heat aren't new to playoff comebacks 😳 pic.twitter.com/2s3WB0RR1p

Šādu pārsvaru viesi no Maiami neatdeva, kaut gan 36 sekundes pirms pamatlaika beigām Nikola Jokičs ar trīspunktnieku pietuvināja "Nuggets" līdz trīs punktu atstatumam (108:111). Pēc tam rezultāts vairs nemainījās, un "Heat" guva pirmo uzvaru finālā. Vēl gan pēdējās sekundēs Džamals Marejs varēja izraut pagarinājumu, taču viņa tālmetiens grozā neiekrita.

Jamal Murray had a chance to tie the game at the end 👀 pic.twitter.com/EMbC8pRePi