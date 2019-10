Helmaņa trenētā 'Rytas' pirmajā Eirokausa spēlē pārspēj Kalnieti un 'Lokomotiv'

Lietuvas basketbola klubs Viļņas "Rytas", kura rindās par galvenā trenera Daiņa Adomaiša asistentu strādā Uvis Helmanis, ULEB Eiropas kausa atklāšanas spēlē ar rezultātu 92:86 (16:23, 40:21, 16:19, 20:23) pieveica Krasnodaras "Lokomotiv Kubaņ" vienību no Krievijas.

Par spēles lielāko pavērsienu Viļņas "Siemens" arēnā kļuva otrā ceturtdaļa, kurā "Rytas" basketbolisti izcēlās ar 40 punktiem. Šajā desmitminūtē visus trīs izpildītos trīspunktu metienus trāpīja Eimants Bendžus, bet ar desmit punktiem izcēlās bijušais "VEF Rīga" vienības aizsargs Pako Kruzs.

Lai gan viesi no Krasnodaras otrajā puslaikā spēja samazināt rezultāta starpību, Viļņas vienības basketbolisti vadību tā arī vairs neatdeva. Vēl nepilnas divas minūtes pirms spēles beigām Krievijas kluba rindās spēlējošais lietuvietis Mants Kalnietis ar diviem soda metieniem panāca rezultātu 84:87, bet nākamajā uzbrukumā nerealizēja tālmetienu, kas būtu izlīdzinājis spēles rezultātu.

Pako Kruzs tieši pirms spēles pēdējās minūtes realizēja divpunktnieku, izveidojot nepieciešamo atrāvienu no "Lokomotiv Kubaņ" komandas.

