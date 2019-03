'Himki' treneris Kurtinaitis: mums jāpaver Timmas potenciāls

Latvijas izlases basketbolists līdz sezonas beigām tiks izīrēts no Pireju "Olympiacos" uz Maskavas apgabala "Himki" vienību, oficiāli apstiprinājis Krievijas klubs, kura galvenais treneris Rims Kurtinaitis cer sagaidīt labāku sniegumu no Jāņa Timmas nekā basketbolists demonstrējis līdz šim šajā sezonā.

"Mums ir nopietnas problēmas ar sastāvu, tāpēc izlēmām to pastiprināt ar otro numuru [Endrjū] Harisonu un trešo numuru Timmu, kurš spējīgs spēlēt arī spēka uzbrucēja pozīcijā. Timma labi cīnās zem groza un viņam ir stabils metiens," sastāva papildinājumus komentēja komandas galvenais treneris Rims Kurtinaitis.

"Mūsu komandai šobrīd tā ir ļoti laba izvēle. Ar viņu komandā mēs pastiprinājām groza apakšu un varēsim spēlēt agresīvāk. Timmu zinu jau sen. Viņš ir labs spēlētājs, kurš vienkārši laikam neatrada savu vietu "Olympiacos" sastāvā, lai gan lieliski spēlēja "Baskonia", nemaz nerunājot par "Zenit". Viņam piemīt liels potenciāls, kas mums jāpaver," izteicās Lietuvas treneris.

Otrdien jau tika vēstīts, ka Timma, kurš šajā sezonā nav iemantojis Grieķijas komandas Pireju "Olympiacos" galvenā trenera Devida Blata uzticību, pievienosies Krievijas klubam.

