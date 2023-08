Itālijas basketbolisti Akropoles turnīrā pieveic arī mājinieci Grieķiju

Par Akropoles turnīra uzvarētāju ceturtdien, 10. augustā, kļuva Itālijas basketbola izlase, kas sacensību pēdējā spēlē ar 74:70 (19:16, 16:15, 22:15, 17:24) pieveica mājinieci Grieķiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Itālija turnīra pirmajā spēlē atspēlēja ievērojamu deficītu un pieveica Serbiju, kas pirms tam turnīra pirmajā spēlē arī sarūgtināja Grieķiju.

Turnīra izšķirošajā spēlē pēc pirmā puslaika Itālijas pārsvars bija četri punkti. Trešās ceturtdaļas izskaņā Itālija pēc neliela izrāviena panāca +13 un drošu pārsvaru saglabāja līdz pat pēdējās ceturtdaļas vidum. Grieķija spēja saasināt cīņu mača izskaņā, pēdējās sekundēs panāca arī "-2", tomēr itāļi nosargāja uzvaru un izcīnīja pirmo vietu Akropoles turnīrā.

Itālijas labā 17 punktus guva Simone Fontekio, 13 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Nikolo Melli kontā, bet 11 punktus guva Marko Spissu. Grieķijai rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Nikolaos Rogkavapuls.

Jābilst, ka Grieķijas izlases rindās joprojām pilnvērtīgus treniņus neaizvada tās lielākā zvaigzne Jannis Adetokunbo, kuram pēc NBA sezonas veikta ceļgala operācija. Tāpat treniņus kopā ar komandu neaizvada arī viņa brālis Kosts Adetokunbo (sastāvā pagaidām ir tikai viens no četriem brāļiem Adetokunbo – Tanasis; jaunākais no brāļiem Alekss nav sastāvā). Grieķijas izlases treneris Dimitris Itudis norādījis tik vien to, ka Jannis un Kosts nav kopā ar komandu, bet sīkākas detaļas nav zināmas.