Izlases debitants Edmunds Elksnis: vairāk ieguvu, spēlējot LJBL 2. divīzijā

Basketbola kluba "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA) saspēles vadītājs Edmunds Elksnis, kurš šajā nedēļas nogalē varētu sagaidīt savu debiju Latvijas vīriešu valstsvienības rindās, savulaik veica apzinātu izvēli spēlēt Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) 2. divīzijā, lai tiktu pie lielāka spēles laika, sarunā ar žurnālistiem pēc izlases atklātā treniņa pirmdien klāstīja Elksnis.

Šajā nedēļas nogalē gaidāmajā "Baltijas ceļa" turnīrā Tallinā sagaidāmas, iespējams, pat astoņu Latvijas basketbolistu debijas valstsvienībā. Šādu brīdi vajadzētu piedzīvot arī 29 gadus vecajam saspēles vadītājam Edmundam Elksnim.

"Lai kāds būtu turnīrs, izsaukums uz valstsvienību, manuprāt, ir pagodinājums katram basketbolistam," atzīst Elksnis par nopelnīto iespēju.

No šī izlases modeļa saspēles vadītāja lomu karjerā vēl pildījis Edgars Lasenbergs, kurš gan mēdz spēlēt arī otrā numura pozīcijā. Par klasiskākiem otrā numura basketbolistiem uzskatāmi Artūrs Ausējs, Andris Misters, Kristaps Gludītis un Artis Ate.

"Pie bumbas tieku pietiekami daudz," par treniņos pieredzēto stāsta Elksnis. "Esmu tagad pārkvalificēts tikai par tīru saspēles vadītāju. Aizsargu loks gan ir liels – daudz tādu, kuri ir starp pirmā un otrā numura pozīciju."

Konkrēti piecnieki treniņos gan vēl nav iespēlēti. Savukārt basketbolu izlase treniņos sākusi spēlēt pagājušās nedēļas pirmdienā. Sarunas brīdī ar ledu nosaitēta viena no Elkšņa potītēm, jo basketbolists pat guvis mazu mikrotraumu. Tai gan nevajadzētu būt traucēklim, min sportists.

"Jūtams, ka spēles līmenis iet uz augšu, bet joprojām ir bardaks. Taču tas ir tikai normāli. Tomēr neesam no marta spēlējuši basketbolu. Domāju, ka būs labi," stāsta rūjienietis.

Saspēles vadītāja pārstāvētā "Valmiera Glass"/VIA vienība kopīgi sezonai sāka gatavoties 14. jūlijā. Tādēļ Elksnis pagājušajā nedēļā pirmdien, trešdien un piektdien trenējies ar izlasi, bet otrdiena un ceturtdiena tika atvēlēta klubam.

"Paņemti jauni džeki, klāt ir arī papildinājumi. Arī Valmierā būs labi. Skatoties uz sastāviem, domāju, ka visiem mērķis šogad ir medaļas," ambīcijas Latvijas Basketbola līgā (LBL) neslēpj Elksnis.

Vidzemes Augstskolas vienību basketbolists pārstāvējis pēdējās divas sezonas, kļūstot par komandas līderi. Pagājušajā sezonā aizsargs vidēji mačā sakrāja 16,9 punktus un 7,7 rezultatīvas piespēles, kas bija labākais rādītājs Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL). Rudenī tiks uzsākta pēdējā sezona uz diviem gadiem noslēgtam līgumam.

"Covid-19 laikā, klubiem esot neziņā, esmu beigās pat mazliet priecīgs, ka ir līgums un miers. Ja būtu bijis kāds interesants piedāvājums, tad ietu pie kluba vadības runāt. Man ar kluba vadību Valmierā ir labas attiecības. Domāju, ka varētu kaut ko sarunāt," atbild Elksnis, vai izskatījis iespēju pēc veiksmīgas sezonas mainīt komandu.

1990. gadā dzimušie Edmunds Elksnis un Kristaps Dārgais "Baltijas ceļa" turnīrā var atzīmēties ar īpašu ierakstu kā spēlētāji, kuri aizcīnījušies līdz pieaugušo izlasei, lai gan nav pārstāvējuši Latviju kādā no jauniešu čempionātiem. Nesenā pagātnē to pašu paveikuši divi citi spēlētāji no šī izlases modeļa – Artis Ate un Artūrs Ausējs.

Saistībā ar ažiotāžu par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) izspēles kārtību, Elksnim tiek taujāts par viņa paša karjeras izvēlēm. U-19 jeb A vecuma grupā jaunatnes līgā Elksnis spēlēja 1. divīzijā, bet divas sezonas iepriekš pavadīja "Valmiera"/"Rūjiena"/"Strenči" otrajā komandā, kas cīnījās 2. divīzijā. Basketbolists klāstīja, ka sapratis, kāda konkurence sagaidāma, A grupā spēlējot kopā ar 1989. gadā dzimušajiem basketbolistiem.

"Tur bija [Jānis] Kaufmanis, komanda bija diezgan stipra. Es sapratu, ka tajā nespēlēšu, un vienkārši gāju uz 2. divīziju. Tur es biju līderis un daudz metu pa grozu. Ja esi komandas 12. spēlētājs, labāk ej tur, kur tiec spēlēt. Domāju, ka es tā jaunībā vairāk ieguvu," skaidro Elksnis, kurš atcerējās, ka kādā 2. divīzijas spēlē arī izcēlies ar 17 trāpītiem tālmetieniem.

Arīdzan karjeras pirmos gadus pieaugušo līmenī Elksnis pavadīja Valmierā, spēlējot iepriekšējā pilsētas klubā BK "Valmiera". To viņš pārstāvēja no 2011. līdz 2015. gadam, kā arī 2017./2018. gada sezonā.

"Mans brālēns ieteica mani [kluba ģenerālmenedžerim] Mārtiņam Bērziņam, kurš mani jau zināja un pieaicināja klāt komandai. Tālāk jau bija mana paša iespēja pierādīt sevi. Man liekas, ka tad arī bija naudas problēmas, komanda nebija nekāda dižā. Iepatikos [trenerim Ainaram] Zvirgzdiņam, un tad arī sāku spēlēt," atceras basketbolists.

Elksnis ar izsaukumu uz izlasi atzīmējies arī kā jau kārtējais Rūjienas basketbolists, kurš ticis līdz pieaugušo valstsvienībai. Latvijas sieviešu izlasē iepriekš spēlējusi Dace Cinīte, bet vīru valstsvienību pārstāvējuši Gatis Melderis, Dairis un Dāvis Bertāni un Jānis Bērziņš. Turnīrā Ķīnā otrās izlases rindās atzīmējies arī Oskars Virsis. Savukārt dažādu vecumu jauniešu izlasēs spēlējuši 13 rūjienieši.

"Man liels prieks, ka Rūjiena ir tāda basketbola pilsēta. Es ceru, ka tradīcijas tur tikai augs un augs," saka Elksnis.

Latvijas valstsvienības kandidāti "Baltijas ceļa" turnīram:

Edmunds Elksnis ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Edgars Lasenbergs ("Pieno Žvaigždes", Lietuva), Artūrs Ausējs ("Ural Jekaterinburg", Krievijas 2. līga), Andris Misters ("Melilla", Spānijas 2. līga), Kristaps Gludītis (BK "Ventspils"), Artis Ate ("VEF Rīga"), Kristaps Dārgais (BK "Ogre"), Artjoms Butjankovs (BC "Samara", pieteikusies VTB Vienotajai līgai), Mārcis Šteinbergs ("Gran Canaria-2", Spānijas 3. līga), Edvards Mežulis ("Latvijas Universitāte"), Kārlis Šiliņš ("Florida Atlantic University", NCAA), Kaspars Bērziņš (BK "Ogre").

Latvijas komanda Tallinā, "Saku Suurhall" hallē, sestdien, 25. jūlijā, pulksten 19.30 spēlēs ar Lietuvas komandu, bet svētdien, pulksten 19.30 – ar Igaunijas valstsvienību.