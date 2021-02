Vai Latvijas basketbolā patiešām ir iestājusies krīze? Šo jautājumu pēc Latvijas vīriešu basketbola izlases sāpīgā zaudējuma Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā atbildes raidījumā “Spried ar Delfi” meklēja žurnālisti Uldis Strautmanis un Reinis Lācis. Viņu viesis bija Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.



“Viss bija mūsu rokās, bija pēdējais metiens. Mēs, protams, saprotam, ka mums nevajadzēja nonākt līdz pēdējam metienam, mums vajadzēja to visu noturēt,” lūgts komentēt savas emocijas pēc sestdien notikušās spēles, kurā, zaudējot Bulgārijas izlasei ar tikai viena punkta starpību, Latvijas izlase zaudēja izredzes iekļūt čempionāta finālturnīrā.

Cipruss intervijā “Spried ar Delfi” apliecināja, ka pēc izlases trenera Roberta Štelmahera atkāpšanās no amata, Latvijas Basketbola savienība (LBS) izvērtē iespējas galveno treneri meklēt ārzemnieku vidū. Savienības valdes sēde ir plānota jau rīt. Cipruss gan atzīmēja, ka gadījumā, ja tiktu algots treneris no ārzemēm, tam ir jābūt augstas raudzes speciālistam, no kura vietējie treneri var mācīties. “Nav jēga ņemt tos trenerus, kas ir mūsu treneru līmenī vai pat zemāk,” pauda Cipruss.

Piedāvājam noskatīties raidījuma nozīmīgākās epizodes:

Cipruss intervijā vērtēja, vai fakts, ka nedz sieviešu, nedz vīriešu izlases šogad nespēja kvalificēties Eiropas čempionāta finālturnīram jau uzskatāms par krīzi – 04:43.

LBS ģenerālsekretārs skaidroja iemeslus, kādēļ pirms kvalifikācijas spēlēm netika organizētas pārbaudes spēles, kā arī noraidīja pārmetumus par izlases sastāva komplektēšanu – 08:28 un 13:13.

Tika spriests par tā dēvēto burbuļu ietekmi uz spēlētāju pašsajūtu un sniegumu – 10:26.

“Tagad var teikt: no karmiskā viedokļa nepareizi,” vērtējot šā gada sākumā īstenoto mārketinga kampaņu pirms izšķirošajām kvalifikācijas turnīra spēlēm, atzina Cipruss – 20:01.

Viņš komentēja pašreizējās attiecības un noskaņojumu LBS, kā arī komentēja iepriekš publiski pausto par nepieciešamību attīrīties – 22:45 un 31:11.