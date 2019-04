IZM: Basketbola savienība nekorekti veikusi Eiropas čempionāta izmaksu aprēķinus

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka Latvijas Basketbola savienība (LBS) nekorekti veikusi 2019. gada Eiropas Sieviešu basketbola čempionāta izmaksu aprēķinus, bet pati ministrija pārskatīs starptautisko sporta sacensību Latvijā pasākumu organizēšanas tāmes, lai vismaz daļu no līdzekļiem varētu novirzīt čempionāta sarīkošanai.

Jau ziņots, ka LBS valde rosina sasaukt LBS padomes ārkārtas sēdi, kā arī informēt Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) par apdraudējumiem čempionāta norisei Latvijā.

Savienība norādīja uz Nacionālā sporta padomes (NSP) 28. marta sēdes lēmumu nepiešķirt līdzekļus Eiropas sieviešu basketbola čempionāta rīkošanai, kā arī Rīgas domes lēmumu sacensību rīkošanu līdzfinansēt tikai 25% apmērā no tāmē paredzētās summas.

Šādu situāciju radījusi Čempionāta sarīkošanas objektīvo izmaksu pieaugums 274 240 EUR apmērā, no kura lielāko daļu veido viesnīcu, ēdināšanas un transporta pakalpojumu cenu pieaugums un FIBA rīkošanas standartu paaugstinājums.

Ņemot vērā minētās NSP sēdē nolemto, IZM šobrīd atkārtoti izvērtēs un pārskatīs sēdē atbalstīto starptautisko sporta sacensību Latvijā pasākumu organizēšanas tāmes, lai vismaz daļu no līdzekļiem varētu novirzīt LBS 2019. gada Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm sarīkošanai.

LBS arī norādīja, ka NSP neatbalstīja līdzekļu piešķiršanu "Challenger" sērijas turnīra sarīkošanai FIBA 3x3 basketbolā, kas ar valsts līdzfinansējumu veiksmīgi notika 2018. gadā un iekļauts IZM ilgtermiņā atbalstāmo sporta pasākumu plānā.

IZM gan vēsta, ka dalība un labi rezultāti 3x3 basketbola turnīrā ir viens no priekšnoteikumiem Latvijas sportistu kvalifikācijai olimpiskajām spēlēm, kas ir prioritāri valsts atbalstāmo pasākumu vidū. Turklāt 2019. gada valsts budžetā ir paredzēti papildu līdzekļi 300 000 eiro apmērā olimpisko un 100 000 eiro apmērā paralimpisko sportistu sagatavošanai dalībai 2020. gada vasaras olimpiskajām un Paralimpiskajām spēlēm Tokijā.

Raksturojot šogad pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu, jāuzsver, ka 2019. gada valsts budžeta programmas „Sports” apakšprogrammā „Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” pieejamais finansējums ir ievērojami mazāks kā citus gadus, vēsta ministrija.

No šogad sadalei pieejamajiem 242 415 eiro LBS tika novirzīti 210 000 eiro. Turklāt sporta federāciju pieprasījumi šim gadam kopumā veidoja summu 2,1 miljoni eiro, taču, ņemot vērā, ka šogad ir tā saucamais tehniskais budžets, valstij nav iespējas pilnā apjomā atbalstīt visus pieprasījumus. Tomēr, neskatoties uz to, LBS publiski uztur prasību par nepieciešamiem papildu 439 000 eiro, lai varētu nodrošināt Eiropas Sieviešu basketbola čempionāta vienas apakšgrupas spēles, kas šogad notiktu Rīgā no 27. jūnija līdz 1. jūlijam. No pieprasītās summas čempionāta organizēšanas izmaksu segšanai 165 000 eiro ir jau sākotnēji plānotais valsts budžeta līdzfinansējums atbilstoši 2017.gadā iesniegtam finanšu pieprasījumam, bet 274 000 ir LBS 2018. gada nogalē sarēķinātais sadārdzinājums.

Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā Sieviešu basketbola čempionāta Rīgas apakšgrupas spēļu norises sadārdzinājums radies, LBS nekorekti veicot turnīra izmaksu aprēķinus. Sākotnējā tāmē, kas tika iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā un akceptēta Latvijas Nacionālajā sporta padomē, nebija iekļautas tādas pozīcijas kā spēļu zāļu un aprīkojuma noma treniņu procesam, Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) oficiālo amatpersonu izmitināšana un citas.

Latvijas Basketbola savienība oficiālā vēstulē par papildu izmaksu izveidošanos 2018. gada 29. oktobrī ministrijai norādīja, ka aktīvi strādās pie Rīgas pašvaldības un sponsoru līdzfinansējuma piesaistes, un Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā tas ir viens no risinājumiem, kā segt papildu izmaksas par turnīra sarīkošanu. Tāpēc nav pamata Latvijas Basketbola savienības publiskajiem apgalvojumiem, ka Eiropas Sieviešu basketbola čempionāta vienas apakšgrupas spēļu norise Rīgā ir apdraudēta, uzskata ministrija.

Kopumā no līdz šim plānotajiem 600 000 eiro valsts atbalsta Eiropas Sieviešu basketbola čempionātam, LBS jau ir novirzīti 435 000 eiro, tai skaitā depozīta maksājums 75 000 eiro FIBA, kurš tiks atgriezts pēc turnīra norises.

Čempionātu paredzēts aizvadīt no 27. jūnija līdz 7. jūlijam, tā grupu turnīru uzņemot gan Latvijai, gan Serbijai. Latvija uzņemtu divas no grupām, kā arī divas kvalifikācijas spēles ceturtdaļfinālam, bet, sākot ar ceturtdaļfināla fāzi, čempionāts noslēgtos vien Serbijas galvaspilsētā Belgradā.