IZM lūgs 90 000 eiro Rīgā paredzētajam Eiropas čempionātam basketbolā

Lai nodrošinātu iepriekš uzņemto saistību izpildi, Rīgā organizējot Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm finālturnīra apakšgrupas spēles, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lūgs piešķirt 90 000 eiro, aģentūra LETA uzzināja ministrijā.

IZM izskatīšanai 23. aprīļa valdības sēdē iesniegusi Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu sešiem sporta pasākumiem, kuru norisei nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu atbalstīja arī Latvijas Nacionālā sporta padome (NSP).

Atbalstāmo pasākumu vidū ir Eiropas 2019. gada čempionāta basketbolā sievietēm finālturnīra grupu turnīrs, 3x3 basketbola turnīrs "Ghetto Basket Challenger", Federācijas kausa (FED CUP) izcīņas tenisā otrā kārta, Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāju apdrošināšana, Latvijas vieglatlētikas izlases dalība 2019. gada Eiropas komandu čempionātā un 2019. gada Eiropas čempionāts BMX.

2017. gadā valsts apņēmās līdzfinansēt Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm finālturnīra apakšgrupas spēļu sarīkošanu Rīgā 600 000 eiro apmērā, un šī apņemšanās tiek īstenota, uzsvēra ministrijā. Lai to izpildītu, vēl jānodrošina pēdējais maksājums 165 000 eiro apmērā, ko saskaņā ar maksājumu grafiku paredzēts veikt 2019. gada jūnijā.

IZM sagatavotais MK rīkojuma projekts paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Latvijas Basketbola savienībai (LBS) 90 000 eiro. IZM tāpat piedāvā noteikt, ka LBS depozīta maksājuma veikšanai 2018. gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 75 000 eiro apmērā pēc to atgūšanas no Starptautiskās Basketbola federācijas atstājami LBS un novirzāmi čempionāta organizēšanas izdevumu segšanai.

Tādējādi, ja valdība 23. aprīļa sēdē atbalstīs IZM sagatavotos priekšlikumus, valsts būs nodrošinājusi visu čempionāta saskaņošanas procesā plānoto valsts atbalstu 600 000 eiro apmērā, kas bija ietverts Latvijas Nacionālajai sporta padomei iesniegtajā sākotnējā finanšu pieprasījumā.

Tā kā LBS ieskatā izveidojies turnīra izmaksu sadārdzinājums 274 240 eiro apmērā, turnīra rīkotājiem ir jāmeklē risinājumi, kā to finansēt. Viens no veidiem, kā segt papildu izmaksas par turnīra sarīkošanu, ir Rīgas pašvaldības un sponsoru līdzfinansējuma piesaiste, uzsvēra ministrijā.

2015. gada vīriešu basketbola čempionāts, kura rīkošanai piešķirtais valsts līdzfinansējums bija 1,76 miljoni eiro, tika noslēgts ar 667 000 eiro peļņu. Latvijas Basketbola savienības prezidents publiski paudis, ka 2015. gada čempionātā LBS nopelnīja vairāk nekā pusmiljonu eiro, un šī summa joprojām stāvot bankas depozītā, piebilda IZM.

Kā ziņots, LBS valde secinājusi, ka apdraudēta Eiropas sieviešu čempionāta norise Rīgā un basketbolistu izredzes kvalificēties 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm.

LBS ziņoja, ka, ņemot vērā Nacionālā sporta padomes 28. marta sēdes lēmumu nepiešķirt līdzekļus Eiropas sieviešu basketbola čempionāta rīkošanai, kā arī Rīgas domes lēmumu sacensību rīkošanu līdzfinansēt tikai 25% apmērā no tāmē paredzētās summas, valde rosina sasaukt LBS padomes ārkārtas sēdi šī jautājuma izskatīšanai, kā arī informēt Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) par apdraudējumiem čempionāta norisei Latvijā.