Jākobsone debitē Meksikas čempionātā ar 'double-double'

Latvijas basketboliste Ilze Jākobsone otrdien debitēja Meksikas čempionātā un, gūstot 14 punktus un sakrājot desmit rezultatīvas piespēles, palīdzēja viņas pārstāvētajai Agvaskaljentes "Panteras" izcīnīt panākumu.

"Panteras" savā laukumā ar rezultātu 77:71 (23:11, 11:18, 20:25, 23:17) uzvarēja Leonas "Abejas".

Jākobsone laukumā bija 35 minūtes un 13 sekundes, kuru laikā guva 14 punktus, realizējot divus no sešiem divu punktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, desmit reizes rezultatīvi piespēlēja, vienu reizi pazaudēja bumbu, tika pie vienas personīgās piezīmes, sakrāja +/- rādītāju +10 un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu 20.

Mājinieču rindās rezultatīvākā ar 16 punktiem bija Akila Betela, bet pa 15 punktiem pievienoja Peidža Kenona un Samanta Hila.

Leonas komandā 20 punktus guva Dana Soto.

Meksikas čempionāts sākās pagājušajā nedēļas nogalē un norisināsies līdz jūlijam. Agvaskaljentes komandai šī bija pirmā spēle.

Jākobsone pirms pievienošanās "Panteras" spēlēja Turcijas čempionāta komandā Stambulas "Bešiktaš", ar klubu nekvalificējoties izslēgšanas turnīram.