Jakovičs un Strautiņš kopā gūst 31 punktu Varēzes komandas uzvarā

Latvijas basketbolisti Ingus Jakovičs un Artūrs Strautiņš svētdien Itālijas A sērijas spēlē guva attiecīgi 16 un 15 punktus, palīdzēdami Varēzes "Openjobmetis" komandai svinēt uzvaru.

Varēzes basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 98:88 (20:17, 28:16, 23:28, 27:27) pārspēja Romas "Virtus" komandu.

Jakovičs laukumā pavadīja 31 minūti un 15 sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no deviņiem tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu, bet netrāpīja vienu divpunktu metienu. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un tika pie 17 efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Strautiņš spēlēja 27 minūtes un 29 sekundes, realizējot piecus no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no trim "trejačiem" un divus no trim soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus. Strautiņš ar pozitīvu +/- rādītāju 14 bija otrs labākais spēlētājs komandā šajā statistikas rādītājā.

Uzvarētājiem ar 19 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām izcēlās Luiss Skola, bet 18 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Entonijam Morzam.

Covid-19 pandēmijas dēļ šajā nedēļas nogalē laukumā nedevās Andreja Gražuļa pārstāvētā Triestes "Allianz" un Jāņa Blūma pārstāvētā Redžo di Emīlijas "UnaHotels".

Redžo di Emīlijas komanda ar trīs uzvarām piecās spēlēs ir septītā, bet Varēzes klubs ar trim panākumiem astoņos dueļos ir devītais, bet Triestes vienība uzvarējusi divās no piecām cīņām, kas dod desmito pozīciju. A sērijā šosezon spēlē 16 komandas.