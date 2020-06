Janičenoks par iepriekšējo izlases paaudzi: mēs nebijām pelnījuši medaļas

Latvijas vīriešu basketbola izlases modelis, kas piedalījās Eiropas čempionātā 2007. gadā un citos šī laika turnīros, mentalitātes ziņā nebija gatavs kontinenta meistarsacīkstēs izcīnīt godalgas, raidījumā "Basketstudija 2+1" atzina ilggadējais valstsvienības pārstāvis Kristaps Janičenoks.

Latvijas Basketbola savienības (LBS) raidījumā Janičenoks atminējās savu pieredzi nacionālajā izlasē, kuras rindās viņš, neskaitot īsu pārtraukumu, spēlējis no 2002. līdz 2017. gadam. Bijušais izlases aizsargs norādīja, ka dažādu faktoru dēļ atšķiras valstsvienības modelis, kas spēlēja līdz 2009. gadam, no izlases kodola, kas to pārstāvēja pēc tam.

Basketbolistam sāpīgs bijis zaudējums 2007. gada Eiropas čempionāta grupu turnīra spēlē pret Portugāles valstsvienību, kuras galvenais treneris Valentīns Melinčuks bija piesaucis Latvijas valstsvienību kā pretendenti uz medaļām. Spēles laikā sev neraksturīgu tālmetienu trāpīja arī pretinieku centra pozīcijas basketbolists Elviss Evora (piecas minūtes pirms beigām panākot rezultātu 55:64), atcerējās Janičenoks.

"Tas, protams, nav attaisnojums," par "Portugāles dienu" izsakās Janičenoks. "Mēs to spēli nospēlējām drausmīgi. Visi apstākļi sakrita, atkal jāsaka – kā parasti. Tā noteikti vairāk ir mentalitātes lieta nekā neveiksme. Mēs noteikti nebijām pelnījusi medaļas, godīgi saku. Ja man tagad prasa, vai braucām vinnēt kādu medaļu – varēja sakrist, bet nedomāju, ka bijām emocionāli gatavi medaļām. Komanda, kas grasās izcīnīt medaļas, nevar vinnēt Horvātiju un zaudēt Portugālei."

Latvijas izlase būtu izkļuvusi no grupas, ja vien tās noslēdzošajā mačā sarežģīts Marko Tomasa tālmetiens spēles izskaņā nebūtu ļāvis Horvātijai pieveikt Spānijas izlasi.

"Atceros emocijas viesnīcā Seviljā. Nu, šausmīgas sajūtas. Tad saproti, ka sports ir nežēlīgs, ja tajā esi ar sirdi un dvēseli. Tas turnīrs un Polija [2009. gada EČ] man bija vieni no smagākajiem čempionātiem," atzina Janičenoks.

Abu meistarsacīkšu saistībā Janičenoks gan uzsvēra, ka basketbola izlasi neveido vien spēlētāji. Lūgts salīdzināt divas dažādas paaudzes, ar kurām Janičenoks spēlējis, basketbolists norādīja uz aizkulišu nozīmi.

"Gribētu teikt, ka tajā laikā bijušas divas dažādas mentalitātes, bet ne komandas. Komanda sākas savienības gaiteņos, un tad tas vēstījums tiek nodots spēlētājiem. Uzreiz ķersimies vērsim pie ragiem. Negribētu vainot tikai spēlētājus – kādi viņi bijuši tusētāji un dzērāju paaudze. Esmu bijis abos izlases mentalitātes modeļos. Protams, ka tā atšķīrās. Tas uzstādījums, kā arī kaut kādā mērā spiediens no basketbola dzīves organizatoriem arī bija citādāks," uzsvēra nu jau basketbola funkcionārs.

Par piemēru izlases spēlētājs ņēma tieši 2009. gada Eiropas čempionātu, pēc kura vairākiem izlases spēlētājiem disciplīnas pārkāpumu dēļ Latvijas Basketbola savienība (LBS) piešķīra diskvalifikācijas.

"Sauklis "Tagad vai nekad". Skaļš bezgala. Labi, vajag, mārketinga speciālisti tikko bija sākuši augt. [Modes skatē] "Spicē" pliki staigājam, meitenes spiedz, viss notiek. Uzsvēršu, ka tā jauniem džekiem bija šausmīga publicitāte. Treniņš vakarā, nākamajā dienā treniņš, tad ejam uz naktskluba atklāšanu. Tā nebija mūsu izvēle – tas bija jādara. Mārketinga nodaļa to no mums prasīja. Pēc tam esi "Kas Jauns"” žurnālā – sēdi pie bāra, tev ir izlases treniņnometne un atklāj jaunu naktsklubu. Ar tādiem maziem gabaliņiem likās kopā puzle, kas tika izmantota pret spēlētājiem. Bija tusēšana un nesaskaņas, bet vēlreiz uzsveru, ka tur absolūti nebija tikai spēlētāju vaina," klāsta Janičenoks.

Lai gan basketbolistam 2011. gada Eiropas čempionātā traucēja piedalīties savainojums, Janičenoks atklāja, ka turnīru daļēji izlaidis citiem spēlētājiem piešķirto diskvalifikāciju dēļ.

"Labi, es nebiju pieķerts jandāliņos. Taču es uzskatu, ka mēs bijām komanda. Ja kāds kaut ko dara, tad esi varbūt ne līdzvainīgs, bet daļēji to atbalstījis. Tāpēc es nostājos spēlētāju pusē. Ja tas man vēlreiz būtu jādara, darītu tieši tāpat," viedokli par stingro mācību pauž Janičenoks.

Jaunais LBL direktors izteica cieņu pret treneri Ainaru Bagatski, kurš ar citu pieeju izveidojis spēcīgu nākamo izlases modeli. Izlasi ar citu mentalitāti palīdzējušas veidot arī spēlētāju ģimenes, kā arī labi treneri jauniešu vecumā, min funkcionārs.

Jau ziņots, ka LBS apstiprinājusi Kristapu Janičenoku par jauno LBL direktoru. Karjeras laikā Janičenoks izlases rindās aizvadījis 140 spēles, pārstāvot valstsvienību sešos Eiropas čempionātos.

Pilnu intervija ar Kristapu Janičenoku atrodama portāla "Delfu" podkāstu sadaļā.