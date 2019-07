Jānis Timma: gaidu savu iespēju spēlēt NBA

Latvijas izlases basketbolists Jānis Timma joprojām cer sagaidīt iespēju debitēt Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), bet pagājušās sezonas laikā pievienojās Maskavas apgabala "Himki" komandai, lai nodrošinātu sev lielāku spēles laiku, atklāts pirms Jāņa Timmas basketbola nometnes.

Krāslavietis otro gadu pēc kārtas rīko basketbola nometni Latvijas jaunajiem talantiem. Tā tiek organizēta sadarbībā ar profesionālo basketbola skolu "VEF Rīga" un basketbola klubu "Liepāja". Nometne norisināsies Liepājā no 9. līdz 11. jūlijam.

"Liepāja izvēlēta, pirmkārt, tāpēc, ka tur uzsāku lielā basketbola gaitas un, otrkārt, pateicoties labajām attiecībām ar Artūru Štālbergu, kurš bija viens no nozīmīgākajiem treneriem manā karjerā. Vēlos palīdzēt viņa jaunajam klubam iegūt lielāku popularitāti un vārdu, kā arī vienkārši atbalstīt viņa ceļu basketbolā. Domāju, ka tas būs ikgadējs pasākums. Ļoti ceru, ka bez izņēmumiem. Jo mums tiešām Latvijā aug daudz spēcīgu jauno basketbolistu, ar kuriem jāstrādā. Šiem talantiem jāpievērš daudz uzmanības un jādod pēc iespējas vairāk materiāla, lai viņi varētu attīstīties," savas ieceres komentēja Timma.

Nometnē piedalīsies arī profesionāli basketbolisti kā NBA spēlējušais krievs Sergejs Karasjovs. Lai gan spēlētājs to vēl nevarēja precizēt, pastāv iespēja tur sastapt arī Latvijas pārstāvjus NBA Kristapu Porziņģi un Dāvi Bertānu, kuri nometni apmeklēs, ja tobrīd būs Latvijā.

Pēc pērn aizvadītās sezonas Vitorijas "Baskonia" sastāvā Timma 2018./2019. gadu uzsāka Grieķijas vienībā Pirejas "Olympiacos". Sezonas laikā uzbrucējs gan mainīja klubus, pievienojoties Maskavas apgabala "Himki" vienībai.

"Sezonu iesāku Grieķijā un uzskatu, ka sākums bija diezgan labs. Tā bija jauna komanda, jauna līga, jauna vide, jauns treneris. Ņemot to visu vērā, iesāku labi, bet kaut kādu apstākļu sakritības dēļ sezona neturpinājās tādā garā. Beigās nolēmu, ka nevēlos sēdēt uz rezervistu soliņa, bet gribu spēlēt. Tad arī parādījās variants no "Himki" kluba, kas bija gatavs parakstīt līgumu ar mani desmit minūšu laikā. Ļoti to novērtēju – viņu uzticību man un tas, ka viņi bija pārliecināti par to, ka viņiem palīdzēšu," par komandu maiņu izteicās Timma.

Grieķijas komandas rindās latgalietis vidēji spēlē laukumā pavadīja 12,9 minūtes, kuru laikā viņš izcēlās ar 4,4 punktiem. Savukārt Timmas kontā Krievijā caurmērā mačā bija jau 25,3 minūtes un 16,1 punkts.

"Gribēju vienkārši spēlēt. Bija apnicis sēdēt uz soliņa un gaidīt iespēju spēles pēdējās minūtēs. Savā karjerā tomēr jau esmu pierādījis, ka varu spēlēt un tāpēc arī izvēlējos doties uz "Himki", jo viņi redzēja, ka varu palīdzēt kā pamatsastāva spēlētājs," turpināja basketbolists.

Himkos latvieti bija nolūkojis lietuviešu treneris Rims Kurtinaitis, kurš jau pirms Timmas pievienošanās izteicās, ka "uzbrucējam piemīt liels potenciāls, kas mums jāpaver".

"Pie Rima man patika spēlēt, ar viņu ātri atradu kopīgu valodu un tāpēc tik labi iejutos. Viņš saprata, ko var sagaidīt no manis, kā arī zināja lietas, kuras vislabāk protu. Ar viņu bija viegli sastrādāties," veiksmīgo kontaktu ar speciālistu komentēja krāslavietis.

Valstsvienības pārstāvis sezonas gaitā uz "Himki" vienību tika izīrēts no Pirejas kluba, taču vasaras gaitā Timma jau noslēdzis divu gadu līgumu ar pašu Krievijas klubu.

"Interese no citiem klubiem bija, bet, ja godīgi, īpaši neapspriedu citus variantus. Konkrētus klubus nevēlētos saukt, bet pāris varianti bija. Sākoties starpsezonai, mans galvenais mērķis bija kļūt par brīvo aģentu un parakstīt līgumu ar Himkiem. Tā ir mana komanda, tur ir mans treneris un esmu pārliecināts, ka spēlēšu Eirolīgā tikpat daudz, cik VTB Vienotās līgas "play-off" spēlēs. Tā kā lēmums bija viennozīmīgs un ātrs," par veikto izvēli stāstīja Timma.

27 gadus vecā basketbolista CV rotā arī NBA drafta ieraksts. Memfisas "Grizzlies" vienība Timmu izvēlējās ar 60. numuru 2013. gada draftā, bet vēlāk tiesības uz latvieti maiņas darījumā aizceļoja pie Orlando "Magic" komandas.

Pagājušajā vasarā tieši Orlando komanda piedāvāja Timmam līgumu, tomēr pats basketbolists nebija apmierināts ar iespējamajiem nosacījumiem.

"Gaidu savu iespēju NBA un ticu, ka kādu dienu viss sakritīs un tāda iespēja man tiks dota," par perspektīvām spēlēt pasaules spēcīgākajā līgā izteicās Timma.

Šī vasara Latvijas izlases uzbrucējam bijusi brīvāka nekā ierasts, jo tās laikā valstsvienībai nav jāizvada oficiālas spēles. Ja izlasei izpalika iespēja startēt 2019. gada Pasaules kausā, tad nesen arī tapa zināms, ka Latvijas basketbolisti netiks pie tiesībām spēlēt 2020. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

"Par Latvijas izlasi runājot – tas viss ir sāpīgi, bet es ticu brīnumam, ka vēl kaut kas var mainīties un tomēr parādīsies iespēja piedalīties olimpiskajās spēlēs. Sastāvs, ko varam izveidot, ir vienkārši nereāls... Tāds mums vēl nekad nav bijis un negribētos laist garām šo iespēju kaut kādu muļķīgu lēmumu dēļ. Un ceru, ka tomēr aizbrauksim uz olimpiskajām spēlēm un nospēlēsim tur ar spēcīgāko sastāvu," cerības vēlējās saglabāt Timma, kurš pagaidām ārstē pagājušajā sezonā piedzīvotu pirksta savainojumu.