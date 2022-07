Jaunais Lietuvas basketbola superklubs Banki vietā izvēlas Kurtinaiti

Par jaunizveidotā Lietuvas basketbola kluba Viļņas "Wolves" galveno treneri iecelts vietējais speciālists Rims Kurtinaitis. Vēl jūnija beigās mēļoja, ka par komandas stūrmani noskatīts itālis Luka Banki, kurš vada Latvijas izlasi.

Ar jūlija sākumu jaunais Viļņas basketbola klubs ieguvis vizuālo identitāti un oficiālu nosaukumus "Wolves" (no angļu valodas – vilki). Jau iepriekš par kluba prezidentu tika apstiprināts pazīstamais Rimants Kaukēns. Organizācija pieder lietuviešu miljardierim Ģediminam Žiemelim, kurš nav slēpis, ka nākotnē vēlas izrādīt nopietnu pretestību Lietuvas basketbola flagmanim Kauņas "Žalgiris" un spēlēt ULEB Eirolīgā.

Jaunajā sezonā "Wolves" gatavojas spēlēt Lietuvas Basketbola līgā (LKL), jo ieguvis Alītas "Dzūkija" licenci, kā arī startēt FIBA Eiropas kausā, kas šobrīd ir zemākais Eirokausu līmenis. Par pirmo galveno trenerim kluba vēsturē oficiāli iecelts Kurtinaitis, kurš nav strādājis kopš pagājušā gada janvāra, kad tika atlaists no finansiālu problēmu nomāktās Maskavas apgabala "Himki". Savukārt par spēlētāju pievienošanos komandai vēl nav ziņots.

Savulaik Kurtinaitis trenēja arī "VEF Rīga", un viņš ir strādājis arī Lietuvā, Azerbaidžānā, Polijā un Itālijā. Treneris trīs reizes triumfējis ULEB Eirokausā.

Rimas Kurtinaitis has been appointed as a head coach of BC Wolves 🔥 pic.twitter.com/7uTaO27Bmv