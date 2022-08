Jaunie basketbolisti aicina saudzēt dabu un palīdzēt Ukrainai

Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīra norises laikā no šā gada 19. līdz 21. augustam Rīgā vairākās sporta zālēs būs izvietotas īpašas kastes, kurās varēs nodot depozīta sistēmā iekļautos dzērienu iepakojumus, kas marķēti ar Latvijas depozīta zīmi. Katra nodotā depozīta iepakojuma vienība ne tikai nonāks otrreizējā pārstrādē un palīdzēs mazināt vides piesārņojumu, bet arī kalpos cēlam mērķim - kara plosītās Ukrainas atbalstam.

A. Kraukļa piemiņas turnīrs šogad svin apaļu jubileju - tas tiek rīkots 30. reizi. Sacensībās piedalīsies jaunie basketbolisti un basketbolistes vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Turnīram pieteikušās kopumā vairāk nekā 160 puišu un meiteņu komandas, sasniedzot jaunu dalībnieku skaita rekordu. Dalībnieku vidū būs arī kara bēgļu komanda no Ukrainas, kas patvērusies Latvijā. Kopumā šogad turnīrā piedalīsies komandas no septiņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Ukrainas.

Turnīra organizatori sacensību dalībniekus, bērnu un jauniešu vecākus, kā arī ikvienu citu ziedot gribētāju aicina būt sociāli atbildīgiem un piedalīties kampaņā - nodot depozīta sistēmā iekļautos dzērienu iepakojumus, tādējādi ar katru vienību veicot 10 centu ziedojumu Ukrainas atbalstam.

Uzņēmums "Venden" ar Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) atbalstu sacensību dalībniekiem nodrošinās kopumā 10 tūkstošus ūdens pudeļu, līdz ar to, nododot visas organizatoru sagādātās "Venden" ūdens pudeles, iespējams veikt 1000 eiro ziedojumu.

Ziedojumu punkti:

Rimi Olimpiskais centrs;

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

Rīgas Hanzas vidusskola;

Rīgas Teikas vidusskola;

Rīgas Juglas vidusskola sākumskolas korpuss;

Rīgas Pļavnieku pamatskola;

BJBS "Rīga" sporta komplekss "Jugla";

BJBS "Rīga" sporta komplekss "Daugavas Sporta nams";

BJBS "Rīga" sporta komplekss "Krišjāņa Barona 97c";

Rīgas 49.vidusskola;

Rīgas 84. vidusskola;

Rīgas 89. vidusskola;

Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs;

Mākslinieciskās jaunrades centrs;

O. Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskola.

Centrālais depozīta iepakojumu nodošanas punkts būs Rīgas Teikas vidusskolā, kurā ziedojumus varēs veikt piektdien, 19. augustā, no plkst. 10:00 līdz 20:00, sestdien, 20. augustā, no plkst. 10:00 līdz 20:00 un svētdien, 21. augustā, no plkst. 10:00 līdz 16:00. Citās sporta zālēs ziedojumu punkti darbosies, kamēr attiecīgajās zālēs notiks turnīra spēles, tāpēc aicinām sekot līdzi sacensību spēļu kalendāram turnīra mājaslapā www.akcup.lv.

Sacensību organizators Jānis Labucs: "Esmu patiesi priecīgs, ka šogad turnīrā pieteicies rekordliels dalībnieku skaits. Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne, tāpēc ir dubults gandarījums, ka basketbols pulcē tik daudz sportot gribētājus. Lai jaunajiem censoņiem nākotnē būtu sakoptāka vide un iespēja dzīvot drošākā pasaulē, A. Kraukļa piemiņas turnīra organizatori kopā ar SIA "Depozīta iepakojuma operators" aicina ikvienu rast iespēju piedalīties mūsu kampaņā. Situācija Ukrainā mainās ļoti dinamiski, tāpēc, lai mūsu atbalsts pēc kampaņas beigām būtu maksimāli efektīvs, par atbalsta konkrētāku mērķi tiks lemts pēc turnīra. Jo lielāka būs saziedotā summa, jo lielākas un mērķētākas būs iespējas palīdzēt. Aicinām ne tikai turnīra dalībniekus, bet ikvienu iedzīvotāju ziedot savu depozīta iepakojumu turnīra laikā."

Turnīra finālspēles norisināsies svētdien, 21. augustā. Puiši spēlēs Rimi Olimpiskajā centrā, bet meitenes - BJBS "Rīga" sporta kompleksā "Daugavas Sporta nams". No plkst.16:00 televīzijas kanālā TV24 finālspēles divās puišu vecuma grupās būs redzamas tiešraidē visā Latvijā. Spēļu pārtraukumos jaunos basketbolistus intervēs Latvijas sporta žurnālistikas leģenda Gunārs Jākobsons.

Sadarbībā ar Individuālās sagatavošanas basketbola skolu un bijušo NBA spēlētāju Andri Biedriņu šī gada turnīrā viens U-18 puišu grupas spēlētājs un viena U-18 meiteņu grupas spēlētāja iegūs "Andra Biedriņa specbalvu" - iespēju apmeklēt 8 individuālos basketbola treniņus Individuālās sagatavošanas basketbola skolā.

Par turnīru

Alfrēds Krauklis - Latvijas basketbola leģenda, izcils Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības spēlētājs, treneris, pedagogs un paraugs jaunajiem basketbolistiem un treneriem. 1939. gada Eiropas basketbola čempionāta sudraba medaļas ieguvējs.

1958. gadā VEF sporta klubā A. Krauklis bija līdzautors vīriešu basketbola komandas "VEF" dibināšanā, būdams arī šīs komandas 1. treneris. Kraukļa vadībā 1961. gadā tika dibināta arī Bērnu un jaunatnes sporta skola - BJBS "VEF". Daudzi jaunie basketbola skolas audzēkņi papildināja arī VEF" vīriešu meistarkomandu. Alfrēdam Krauklim aizejot mūžībā, BJBS "VEF" vadība un treneri visai Latvijas basketbola sabiedrībai paziņoja, ka BJBS "VEF" tiks nosaukta viņa vārdā - Alfrēda Kraukļa VEF basketbola skola.

Pirmais A. Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs notika 1992. gada novembrī. Tajā piedalījās kopumā 46 komandas 6 puišu vecuma grupās no 5 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Krievijas. Kopš 25. turnīra sacensībās piedalās arī meiteņu komandas. Gadu gaitā A. Kraukļa piemiņas turnīrs kļuvis par vienu no lielākajiem bērnu basketbola turnīriem Baltijā.