Jaunups izvirzījis mērķi piesaistīt VEF klubam 100 līdzīpašniekus

Pēc aizvadītās sezonas "VEF Rīga" klubam sastāva komplektācija bija jāveic teju no nulles, jo komandā noturēt neizdevās vairākus vadošos spēlētājus, pirmssezonas preses konferencē medijiem teica vienības galvenais treneris Jānis Gailītis, bet kluba valdes priekšsēdētājs Edgars Jaunups atklāja nākotnes mērķi piesaistīt 100 kluba līdzīpašniekus.

"Mūsu komandas sastāvs nomainījies par teju 90 līdz 95 procentiem. Mums ir jauna komanda, kam ir dažādi iemesli. Nav tā, ka bijām neapmierināti ar iepriekšējā sastāva sniegumu," izmaiņas komandas sastāvā komentēja Gailītis. "Pateicamies spēlētājiem par ieguldīto darbu. Daļu no viņiem vēlējāmies paturēt sastāvā, tomēr dažādu apstākļu dēļ tas nebija iespējams."

"Daļa no spēlētājiem, kuri vairs nav mūsu rīcībā, savu karjeru nolēma turpināt ārzemēs. Līdz ar to mēs bijām spiesti veidot komandu no pilnīgas nulles."

Speciālists gan neslēpa gandarījumu, ka pie visiem apstākļiem, ar kuriem nācās saskarties starpsezonā, klubam izdevās panākt vienošanos ar pieredzējušo basketbolistu Jāni Blūmu.

"Kā izrādās vēl ir basketbolisti no tās ēras, kas ir iepriekšējā. Mums izdevās atrast vienu "dinozauru" Krievijā, kurš vēl bija diezgan labā stāvoklī," par Blūma pievienošanos klubam jokoja Gailītis. "Skatoties no komplektācijas aspekta, Jāni piesaistījām kā vienu no pamatsastāva spēlētājiem. Tāpat pielikām klāt jaunu un talantīgu basketbolistu Artūru Kurucu, kā arī sastāvu vēl "aplipinājām" ar ļoti motivētiem lomas spēlētājiem, kuri iepriekšējās sezonas aizvadīja Latvijā."

Komandai šajā starpsezonā pievienojās arī četri ārzemnieki – amerikāņi Ronalds Karijs un Lesters Metfords, kā arī Somijas izlases spēlētājs Aleksandrs Madsens un Kristijans Krajina no Horvātijas.

"Mūsu pamatsastāvā ir astoņi līdz deviņi spēlētāji, un šādi mēs arī spēlēsim gaidāmajā sezonā. Darbosimies vietējā čempionātā, kā arī Latvijas–Igaunijas un Čempionu līgā, kas ir viens no spēcīgākajiem klubu turnīriem Eiropā," par gaidāmo sezonu stāstīja komanda galvenais treneris.

Treneris atzīmēja, ka kopumā ir apmierināts ar paveikto darbu, jo kluba līdzekļi bijuši ierobežoti.

"Spēlētāju atlasi vienmēr uzņemos es ar saviem palīgiem. Visu atbildību par viņu spēli un sniegumu laukumā uzņemamies mēs. Tāpēc paldies vadībai, kas mums ļauj to darīt jau vairāku gadu garumā. Manuprāt, šī ticība mums ir ļoti būtisks aspekts – centīsimies nokomplektēt kaujiniecisku sastāvu. Esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies," kaujinieciski noskaņots bija Gailītis.

Savukārt gandarījumu par atgriešanos mājās neslēpa Latvijas basketbola izlases kapteinis Jānis Blūms.

"Pēc iepriekšējās sezonas Krievijā manī bija doma, ka aizvien vēlos spēlēt, arī ģimene atbalstīja šo lēmumu. Doma bija tāda – ja varu parakstīt līgumu ar "VEF", tad noteikti to daru un palieku Latvijā," ar savām pagājušās sezonas pārdomām dalījās Blūms. "Diezgan ātri izdevās vienoties ar komandu. Protams, paldies, ka viņi izteica šādu piedāvājumu un aizvien tic manām spējām laukumā."

"Noteikti, ka mani un arī komandas mērķi ir uzvarēt Latvijas–Igaunijas un Latvijas Basketbola līgā. Tāpat vēlamies pietiekami veiksmīgi nospēlēt Čempionu līgā, kas ir ļoti interesants turnīrs – pats tādā vēl neesmu spēlējis," atzīmēja pieredzējušais basketbolists. "Spriežot pēc komandām, turnīrs ir gana nopietns. Arī mūsu grupā esošās komandas ir gana spēcīgas. Vēlamies tikt ārā no grupas – pēc tam jau redzēsim, kas būs tālāk."

Arī pieredzējušais spēlētājs pievienojās Gailīša teiktajam, piebilstot, ka, viņaprāt, nokomplektētais sastāvs esot pietiekami solīds.

"Domāju, ka ar mums pieejamajiem līdzekļiem veicām labu sastāva komplektācijas darbu. Ieguvām motivētus spēlētājus, kuri ne tikai grib pierādīt ar savu statistiku, bet arī ar komandas rezultātu. Tā vismaz man šobrīd šķiet," komandas pašreizējo sastāvu raksturoja spēlētājs. "Viņi arī paši saprot – ja komandai būs labi panākumi, tad arī pašiem būs lielākas iespējas turpmākajā karjerā."

"Manuprāt, Čempionu līga ir eiropeisks turnīrs, tāpēc aicinu skatītājus nākt uz arēnu un vērot spēles klātienē. Spēles notiks nedēļas vidū, un nešaubos, ka tās būs ļoti interesantas. Centīsimies demonstrēt labu basketbolu."

Kluba valdes priekšsēdētājs Edgars Jaunups ieskicēja "VEF Rīga" nākotnes plānus un attīstības virzienus, kā arī komentēja līdz šim paveikto.

"Starpsezona bija smaga, bet tas arī bija gaidāms. Dažādu iemeslu, bet pamatā pirms diviem gadiem pieņemtā likuma dēļ, mēs jau šī gada sākumā, tāpat kā citas Latvijas sporta organizācijas, sākām izjust finanšu problēmas. Tās arī gana smagi atspoguļojas mūsu budžetā, kas šogad pirmo reizi ir pamainījies, tam kļūstot par trešdaļu mazākam," par šķēršļiem šajā starpsezonā stāstīja Jaunups.

"Iepriekšējos gados mums komandas budžetu izdevās noturēt aptuveni vienādā līmenī, taču šogad mēs esam spiesti komplektēt sastāvu, saprotot, ka budžets ir par trešdaļu mazāks. Tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs šosezon nespēlēsim VTB Vienotajā līgā. Tomēr labā ziņa ir, ka pateicoties izcīnītajam Latvijas čempiontitulam mums ir vieta Čempionu līgā."

Izmaiņas sezonas kalendārā Jaunups vērtēja ar pluss zīmi.

"Finansiāli tas sanāk lētāk mazāka spēļu skaita dēļ. Būsim godīgi – katra spēle, neraugoties vai tā ir izbraukuma, vai mājas, prasa lielākus izdevumus nekā izdodas nopelnīt. Tā vienkārši ir realitāte," uzsvēra Jaunups. "Tāpat līdz ar mazāku spēļu skaitu pēc manām un arī trenera domām, būs iespējams izveidot konkurētspējīgāku sastāvu par nedaudz mazāku naudas summu."

Jaunups arī atklāja "VEF Rīga" nākotnes vīziju un mērķus, kas ir gana ambiciozi Latvijas sporta videi.

"Mēs vēlamies pārbūvēt mūsu klubu. Ja līdzšinējos padsmit gadus sponsoru un atbalstītāju skaits bijis no pieci līdz desmit, tad nākotnē vēlamies, lai komandas līdzīpašnieku un atbalstītāju skaits sasniedz skaitli 100. Sev par nākamās trīsgades mērķi izvirzu piesaistīt klubam 100 līdzīpašniekus, atbalstītājus, sponsorus – sauciet, kā gribiet –, kuri katru gadu spētu atbalstīt vienību ar vismaz 10 000 eiro. Tas dotu stabilitāti komandas budžetā – vismaz vienu miljonu. Pārējo mēs varētu pārdot reklāmās, kas tiktu izvietotas uz spēles formām, arēnā un tamlīdzīgi."

"Tas ir mērķis, kuru sev esmu izvirzījis. Arī kluba valde un prezidents strādās šajā virzienā, lai pēc trim gadiem mēs katrs nāktu ar 10 000 eiro komandas budžetā, tādējādi radot ļoti lielu stabilitāti."

"Esmu iecerējis, ka pirmajā gadā tiks piesaistīti 40 atbalstītāji, otrajā, attiecīgi noturot šos 40 cilvēkus, vēl 30 un tikpat arī trešajā gadā. Šādi trīs gados mēs varētu nonākt līdz 100 biedriem," nākotnes vīzijā dalījās Jaunups. "Tāpat mēs deliģēsim kluba lēmuma pieņēmējus, kas strādās pie paplašināšanās un kluba budžeta pārņemšanas. Attiecībā uz komandas attīstību mums ir lieli plāni - pie tiem strādājām visu vasaru."

"VEF Rīga" valdes priekšsēdētājs pauda ticību arī Latvijas atbalstītāju lielākai aktivitātei.

"Arī skatītāju krīze Latvija sportā, manuprāt, sāk atrisināties, vismaz spriežot pēc futbola starptautiskajiem notikumiem, kas bija redzami šeit Rīgā. Runāju par RFS un "Riga" spēlēm – stadionos jau bija tūkstoši cilvēku, kas vieš cerību, ka arī basketbolā, kas tāds drīzumā būs redzams," atzīmēja Jaunups.

"VEF Rīga" sastāvā ar līgumu šobrīd ir Blūms, Kurucs, Metfords, Karijs, Krajina, Viktors Iļjins, Madsens un Roberts Freimanis. Pārbaudes laika līgums ir Kristapam Medisam, kurš laba snieguma gadījumā nopelnīs pilnvērtīgu līgumu.

Komandu arī nākamajā sezonā turpinās vadīt līdzšinējais treneru korpuss – galvenais treneris Gailītis, asistenti Jevgēnijs Kosuškins un Dāvis Čoders, fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.

Aizvadītajā sezonā "VEF Rīga" tika kronēti par Latvijas čempioniem.