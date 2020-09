Jaunups nodod stafeti Jahovičam; VEF priecājas par labvēlīgo finansiālo situāciju

Latvijas basketbola čempionvienības "VEF Rīga" prezidenta amatu no Edgara Jaunupa pārņēmis līdzšinējais kluba direktors Gatis Jahovičs, bet kluba finansiālā situācija, neskatoties uz samazinājumu budžetā, šobrīd vērtējama kā ļoti laba, preses konferencē pirms gaidāmās sezonas atklāja galvaspilsētas komandas pārstāvji.

"VEF Rīga" pirms gaidāmās "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) un FIBA Čempionu līgas sezonas rēķinās ar 1 miljonu eiro lielu budžetu, kuru gan līdzšinējais kluba prezidents un valdes priekšsēdētājs Edgars Jaunups nodēvēja par pietiekami elastīgu profesionālajam sportam sarežģītajos laikos. No Rīgas pašvaldības sagaidāms, ka šogad kopā tiks saņemti 300 tūkstoši eiro.

"Mēs jūtamies diezgan stabili," atzina Jaunups. "Kluba budžets būs mazāks nekā pērn, bet tas sportiskais potenciāls, ņemot vērā zināmu cenu kritumu visos segmentos, nebūs sliktāks kā pagājušogad. Grūti pateikt, par cik budžets būs mazāks, bet rēķinu, ka kādi 20 līdz 25 procentu apmērā kritums noteikti būs."

Sperti arī pirmie soļi pretim pērn noteiktajam mērķim piesaistīt 100 kluba līdzīpašniekus. Līdz šī gada pavasarim uz šādu iespēju esot atsaukušās 23 personas.

VEF vienība tradicionāli pirms sezonas piekopusi tradīciju publiski atklāt savu budžetu. Ja 2016., 2017. un 2018. gada rudenī šī summa bija ap 1,4 miljoniem eiro, tad pērn tika runāts par 33% lielu samazinājumu. Šajos gados biedrības "VEF Rīga" gada pārskatos izdevumi gan tāpat bijuši starp 1,6 un 1,89 miljoniem eiro.

"No mūsu varenajiem gadiem – sauksim to tā – budžeta kontekstā ir zināmas saistības," skaidroja Jaunups. "Bijuši gadi, kuros atsevišķi kluba atbalstītāji apstākļos, kad finansējumu neesam spējuši piesaistīt atbilstoši uzdevumu līmenim, aizdevuši naudu. Tie ir ilggadēji atbalstītāji, kas papildu savam sponsora devumam, palīdzējuši ar vidēja termiņa aizdevumiem. Tās ir mūsu saistības, kuras mēs sedzam."

Savukārt otrais iemesls šai situācijai ir praktiskā realitāte, ka klubam sezonas gaitā tēriņi mēdz būt par desmit līdz 15% lielāki nekā plānotais budžets, minēja Jaunups. To mēdz veidot inflācija, izmaiņas nodokļos, kā arī izmaksas viesnīcām un aviopārvadājumiem.

"Man ir laba sajūta, jo finansiālā situācija, salīdzinot ar sarežģīto situāciju pirms diviem gadiem, šobrīd ir ļoti laba. Pirms diviem gadiem neuzskatīju, ka ir iespējams tādā sarežģītā situācija aicināt kādu citu savā vietā," klāstīja funkcionārs.

Jaunups pauda gandarījumu par 13 klubā pavadītajiem gadiem, kuru laikā vienība pārvarējusi divas lielas krīzes. Taču prezidenta lomu klubā turpmāk ieņems līdzšinējais tā direktors Gatis Jahovičs, kurš iepriekš bijis "VEF Rīga" kapteinis, kā arī vadījis "VEF skolu" un trenējis tās bērnus.

"Visi būtiskākie lēmumi koncentrēsies ap viņu," klāstīja Jaunups. "Gan identitātes, gan kluba attīstības ziņā iestājas jauns posms. Ja organizācija vēlas attīstīties, tad ik pa laikam jānotiek atslēgas figūru maiņai."

Kluba ilggadējais vadītājs gan neslēpa, ka kluba vadībai neliegs padomu, bet izaicinājumi politikā nozīmēs samazinātu līdzdalību "VEF Rīga" darbībā.

"Organizācijā esmu jau daudzus gadus, un pasakos par izrādīto uzticību kļūt par komandas prezidentu," pauda Jahovičs. "Tas sevī ietver arī lielu atbildību un smagu darbu, lai spētu noturēt komandu esošajā līmenī, kā arī sasniegtu un virzītos uz arvien augstākiem mērķiem."

Jahoviča saistībā Jaunups atgādināja par svarīgu bloķētu metienu, ko bijušais Latvijas izlases pārstāvis izpildīja 2011. gada septītās finālspēles izskaņā, kad uzbrucējs apturēja "Ventspils" leģionāru Vejinmi Efedžuku. Toreiz Jaunups noteicis valdes loceklim Ivaram Bērziņam, ka uzvaras gadījumā Jahovičs būs vienmēr pelnījis piedāvājumu saņemt darbu klubā.

Komandas galvenais treneris Jānis Gailītis uzsvēra, ka kluba sastāvu grūtos laikos izdevies noturēt pēdējo gadu līmenī, vienlaikus paslavējot vienības vadības darbu.

"Esam piesaistījuši vairākus latviešu spēlētājus – Aigars [Šķēle], [Artis] Ate, Mārcis Vītols –, kas ir bijuši izlasē vai tās tuvumā un spēlējuši starptautiskos turnīros. Šī viņiem ir iespēja pierādīt, ka viņi ir spējīgi uzvarēt. Varbūt viņi iepriekš nav bijuši līderi savās komandās, bet mēs uzticamies, ka viņi to var izdarīt," stāstīja Gailītis.

Treneris tāpat izteica cerību, ka gados jaunie Kristers Zoriks un Verners Kohs ar savu sniegumi varētu sākt klauvēt pie valstsvienības durvīm. Savukārt nolīgtie ārzemnieki varētu sagādāt publikai interesantu un atlētisku spēli, norādīja treneris.

"Mēs ejam līdzi laikiem. Mēģinām spēlēt dinamiskāku, ātrāku un vieglāku spēli. Tā ir viena no tendencēm basketbolā gan Amerikā, gan Eiropā. To vienkārši pieprasa situācija. Tagad ļoti grūti laukumā noslēpt lielus, smagus un diezgan nemeistarīgus spēlētājus. Viņu loma parasti ir ļoti ierobežota. Līdz ar to arī mēģinām vairāk pievērst uzmanību, lai kļūtu kustīgi un spēlētu skatāmāku basketbolu," par komplektāciju stāstīja treneris.

Savukārt Aigaram Šķēlem šī būs atgriešanās sezona galvaspilsētas vienībā, kuru viņš pārstāvēja 2014./2015. gada sezonā.

"Mans pirmais piegājiens VEF neizdevās, kādu to pats vēlējos, bet es esmu pārliecināts, ka šis gads būs daudz labāks," stāstīja aizsargs. "Sastāvs mums ir ļoti interesants un jauns. Esmu ļoti priecīgs atgriezties savā dzimtajā pilsētā."

VEF komandai pirmā spēle vietējā līgā jāaizvada 3. oktobrī, kad komanda viesosies pie "Ogres" basketbolistiem, bet Čempionu līgas pirmais mačs paredzēts 13. oktobrī. Jahovičs gan neslēpa, ka turnīra vadlīnijas attiecībā uz Covid-19 vēl jāsagaida, bet regulārās sezonas saistībā piesaukti vairāki izspēles scenāriji.