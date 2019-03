'Jazz' vietējam līdzjutējam piešķir dzīves liegumu apmeklēt arēnu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Jūtas "Jazz" piešķīrusi liegumu apmeklēt jebkādus pasākumus komandas mājas zālē "Vivint Smart Home Arena" līdzjutējam, kurš pirmdienas spēlē pret Oklahomsitijas "Thunder" ar rasistiskiem izteikumiem aizskāra viesu zvaigzni Raselu Vestbruku.

Jau vēstīts, ka Vestbruks pēc spēles izrādīja sašutumu par sev veltītajām replikām no kāda vietējā līdzjutēja.

"Jaunais vīrietis ar savu sievu teica man notupties ceļos, kā man tas pieklājas. Man tas ir cieņu aizskaroši. Domāju, ka tas ir rasistiski un nepieņemami," skaidroja Vestbruks, kura atbildes reakcija tika iemūžināta vietnē "Twitter" publicētā video.

Šajos kadros redzams, ka saspēles vadītājs sola "piedauzīt" līdzjutēju un viņa sievu.

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy