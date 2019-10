Jēkabsone-Žogota priecīga par saņemto atbalstu no FIBA Eiropas nodaļas prezidenta

Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidenta amata kandidāte Anete Jēkabsone-Žogota 30. oktobrī Minhenē tikās ar Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas nodaļas prezidentu Turgaju Demirelu, un guva atbalstu no viņa, vēsta bijušās basketbolistes preses dienēts.

Jēkabsone-Žogota, strādājot pie savas programmas, jau tikusies ar lielu daļu LBS biedru pārrunājot interesējošos jautājumus, savukārt oktobra izskaņā notika tikšanās ar Demirelu.

"Tikšanās ar Demirela kungu bija ļoti veiksmīga. Bijām pazīstami jau iepriekš, taču nekad nebijām pārrunājuši tik nopietnas lietas, kā Latvijas iesaiste lielo basketbola lēmumu pieņemšanā. FIBA mums ir atvērta, viņi novērtē mūsu panākumus laukumā un uz šāda fona, Latvijai kā valstij, protams, ir vieglāk savas idejas izteikt tā, lai tās sadzird. Nenoliegšu, ka man bija svarīgi dzirdēt atbalstu ceļā uz saviem mērķiem no Eiropas galvenās basketbola organizācijas vadītāja, tas stiprina ticību, ka esmu uz pareizā ceļa, un dod daudz lielāku pārliecību runājot ar jebkuru no biedriem Latvijā par to, ka viņi tiks pārstāvēti visaugstākajā līmenī," sacīja Jēkabsone-Žogota. "Prieks, ka konstruktīvi pārrunājām lietas, kas svarīgas tieši Latvijai, situāciju par Eirolīgas spēlētāju dalību kvalifikācijas turnīrā un izlašu spēļu grafiku. Ticu, ka nākotnē šo jautājumu izdosies sakārtot veiksmīgāk, un no savas puses esmu gatava darīt visu nepieciešamo, lai to panāktu. Mūsu domas ar Damirela kungu sakrīt - izlasē jāspēlē visiem labākajiem."

Gandarījumu par to, ka FIBA 2007. gada labākā basketboliste nolēmusi savu dzīvi arī turpmāk saistīt ar basketbolu pauda Turgajs Damirels: "Mūsu prakse FIBA pierāda, ka spēlētāji, kuri sāk vadīt savu valstu federācijas, dara to ļoti veiksmīgi. Es saredzu labas sadarbības iespējas nākotnē, jo šodien vēlreiz pārliecinājos, ka Anete nav cilvēks, kas gaida gatavu risinājumu problēmām, viņa kā jau līdere ir gatava piedalīties darbā, lai šo risinājumu atrastu. Vēlu viņai veiksmi gaidāmajās vēlēšanās."

Minhenē uz tikšanos bija uzaicināts arī kādreizējais Latvijas Basketbola savienības prezidents un ilggadējs Latvijas pārstāvis FIBA Finanšu komisijā Ojārs Kehris, kurš uzsvēra, ka šis ir lieliski piemērots brīdis, lai sāktu sadarboties ar FIBA daudz ciešāk: "Vēsturiski Latvija ir FIBA dibinātājvalsts un tas izsaka daudz. Ar savu mērķtiecību, enerģiju un cīnītājas raksturu Anete Jēkabsone-Žogota būtu lieliska mūsu basketbola pārstāve, lai Latvijas ietekme šajā organizācijā kļūtu lielāka, nekā tas pēdējos gadus ir bijis. Mana pieredze liecina, ka federāciju prezidentu līmenī personāliju izvēle ir ļoti būtiska, jo panākumus nosaka ne tikai profesionalitāte, bet arī personības harizma un "laukuma redzējums". Anetes sportiskie sasniegumi jau tagad atver daudzas durvis, bet katra tikšanās kā šodien apliecina viņas līderes talantu arī darbā ārpus basketbola laukuma."

LBS valde vēl nav paziņojusi konkrētu datumu, kad notiks prezidenta vēlēšanas, taču saskaņā ar biedrības statūtiem jauns prezidents jāievēl līdz 2020. gada janvāra beigām, kad beidzas Valda Voina pilnavaras.