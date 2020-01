Jēkabsone-Žogota savā kampaņā uz LBS valdi virza arī Šipkēvicu un Elbakjanu

Anetei Jēkabsonei-Žogotai uzvarot Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidenta vēlēšanās, bez viņas LBS valdē būs arī Jānis Šipkēvics, Raimonds Elbakjans, Mārtiņš Dambergs un trīs lielākie pašmāju klubi - "TTT Rīga", "VEF Rīga" un "Ventspils".

Par LBS prezidenta krēslu nākamajā otrdienā gaidāmajā biedru sapulcē cīnīsies bijušais Latvijas izlases spēlētājs Kaspars Cipruss, bijusī Latvijas izlases basketboliste Jēkabsone-Žogota un bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

"Mīlu šo sporta veidu un kopš sešu gadu vecuma degu par basketbolu. Mans priekšstats par basketbola māju ir tāds, ka tai jābūt viesmīlīgai ar sakoptu mauriņu. Un to var sasniegt ar komandu, kas tendēta uz rezultātu un ar uzvarētāja gēnu. Valdē bez sevis redzu Šipkēvu, Elbakjanu, Dambergu un trīs lielākos klubus - "TTT Rīga", "VEF Rīga" un "Ventspils". Manas uzvaras gadījumā klubi paši lemtu, kuri būs viņu pārstāvji valdē. Savukārt LBS Padomē piekritis ir strādāt Ojārs Kehris. Pārējos šobrīd nesaukšu, jo viņi nevēlas atklāt savus vārdus pirms neesmu uzvarējusi. Padomē būs cilvēki no biznesa pasaules un arī politiķi," otrdien preses konferencē paziņoja Jēkabsone-Žogota.

2017.gada jūnijā Jēkabsone-Žogota no saraksta "Latvijas Reģionu Apvienība"/"Latvijas attīstībai" tika ievēlēta par Rīgas domes deputāti un šobrīd strādā galvaspilsētas pašvaldībā. Šobrīd LBS prezidents nav algots amats, taču nākotnē tas varētu mainīties.

"Cilvēki, kuri strādā pilnu darba dienu, ir jāsaņem atalgojums. Kā prezidente vēlētos būt iekšā pilnībā un palīdzēt ar savu pieredzi. Ja šobrīd gandrīz visu darba apjomu veic Edgars Šneps, tad es gribētu to sadalīt ar Artūru Štālbergu," skaidroja Jēkabsone-Žogota.

Tāpat uzvaras gadījumā izmaiņas varētu notikt arī LBS struktūrās.

"Liksim lielu lomu uz mārketingu, mums jau ir noteikti cilvēki padomā. Šobrīd nebūtu korekti no manas puses komentēt, kuri būtu tie cilvēki, kas ietu prom vai nāktu vietā. Tagad koncentrējos tikai uz to, lai uzvarētu. Svarīgi ir tas, lai federācijā būt profesionāļi katrā jomā. Mums komandā ir tādi cilvēki," pauda Jēkabsone-Žogota.

Viņas piedāvāties ģenerālsekretāra amata kandidāts ir Štālbergs, kurš šobrīd ir Latvijas vīriešu izlases ģenerālmenedžeris.

"Gribu atgādināt tos vārdus, ko teicu 2013.gada gada balvā basketbolā - man ir sapnis, ka kādreiz atkal būsim Eiropas čempioni. Šodien tas ir iespējams tikai ar spēcīgu un vienotu komandu. Anetes veidotajai komandai ir pa spēkam sasniegt šādus mērķus un realizēt savu programmu, kuras izstrādē tika ņemts vērā arī LBS biedru redzējums. Programmā akcentējām vairākas lietas - treneru izglītību, izaugsmi un viņu atbalstu, jaunatnes basketbola līgas sakārtošanu, jaunatnes izlases, tāpat neizmirstot arī 3x3 basketbolu un arī seniorus," stāstīja Štālbergs.

"Jaunatnes treneru atalgojums ir sāpīga tēma. Jūtu, ka treneru atalgojums pie ieguldītā darba nav atbilstošs. Likmes paliek tās pašas, bet plūsmas nāk klāt. Piemēram, Liepājā tiek piesaistīta arī privātā nauda. Mūsu programmā ir punkts, ka jāatrod risinājums atalgojuma jautājumā," teica Štālbergs.

Jēkabsonei-Žogotai uzvarot, Štālberga amatu pārņemtu Kristaps Janičenoks.

"Ir jāpalielina izlašu ģenerālmenedžeru pilnvaras, lai viņi var kontrolēt visu sistēmu. Tāpat jābūt komunikācijai ar spēlētājiem un viņu vecākiem. Ir daudzi apstākļi, kas veido patriotismu. Ir jādara viss, lai basketbolisti jau no mazotnes saprastu, ka LBS interesē viņu attīstība un nākotne," uzsvēra Štālbergs.

Atbalstu Jēkabsonei-Žogotai pauž arī bijušais LBS prezidents Ojārs Kehris, kurš iepriekšējā posmā strādāja FIBA Finanšu komisijā, taču nākamajā četrgadē viņš starptautiskajā federācijā nestrādās.

"Pēdējos gados basketbolā viss it kā notiek - tiesneši tiesā, basketbolisti spēlē. Taču man rodas sajūta, ka tas ugunskurs ir apdzisis. Pirmkārt, vīriešu izlase neiekļuva starp 32 pasaules labākajām komandām. Otrkārt, vairākas Latvijas jauniešu izlases izkritušas uz B divīziju. Visvairāk sāp basketbola savienības spices vienaldzība. Ļoti cienu spēlētājus un atceros arī Aneti viņas svarīgākajās spēlēs. Uzskatu, ka basketbolā nav sīkumu. Tas sākas ar to, ka jāpasaka paldies jaunatnes treneriem un jānodarbojas ar komplektāciju. LBS prezidentam jāatbild par basketbola attīstību ilgtermiņā - līdzekļu piesaisti no publiskā un privātā sektora, valsts pārstāvēšanu starptautiski un būt kā piemēram basketbola sabiedrībai," skaidroja Kehris.

Viņaprāt, nevienam no trim kandidātiem neklātos viegli ar finanšu piesaisti.

"Tomēr, Anetes atpazīstamība, enerģija un arī politiskā aizmugure ir liels pluss. Starptautiskajā reprezentācijā Anetei konkurences nav - viņu apbrīno un pazīst pasaulē, kas palīdz atvērt durvis. Manuprāt, LBS biedri darītu pareizi, ja viņi ievēlētu Aneti Jēkabsoni-Žogotu par prezidenti," atzīmēja Kehris.

Viņš arī pauda, ka Latvijai vajadzētu būt savam Eirolīgas klubam, kā to Francijā paveicis Tonijs Pārkers. "Rīgas potenciāls to atļauj," teica Kehris.

Bijušais LBS prezidents nenoliedz, ka klubi varētu strādāt valdē, taču īpaši statūtos tas nav jānorāda.

"Visās valstīs attiecības star federācijām un vadošajiem klubiem ir delikāts jautājums. Ir ļoti svarīgi, lai būtu tiešs kontakts ar vadošajiem klubiem, taču pēdējai izvēlei jābūt sev. Ir pareizi, ka vadošie klubi ir valdē, taču, manuprāt, tas nav jāieraksta statūtos," atzina Kehris.

Tikmēr Šipkēvics uzsvēra, ka medijiem jāpalīdz basketbolam piecelties no stagnācijas stāvokļa.

"Šībrīža LBS vadībai piedāvājām informatīvo palīdzību, taču LBS to noignorēja un mūsu idejas izmantoja bez atļaujas. Ir jābūt šīm pārmaiņām. Kas var būt labāks par mūsu basketbola Žannu d'Arku, ja ne Anete? Sasniegt WNBA čempiones titulu - tādas uzvaras uz paplātes nepienes," LBS kandidāti lielīja Šipkēvics.

"Ojāra Kehra laikā ieviesām radio basketbola minūti, kas bija ļoti atpazīstama rubrika un bija ēterā līdz brīdim, kad līdzšinēja vadība ar to aizgāja uz citu vietu. Tā patiesībā ir intelektuālā īpašuma zagšana. Ja neturēsim solījumus, neiekļūsim pat to 64 labāko komandu pulkā," salīdzināja Šipkēvics.

Arī viņš vēlas pēc svaigām vēsmām, uzsverot nepieciešamību pēc citādām mārketinga aktivitātēm.

"Mārketings nav lieta, par kuru teikt "Protu, protu". Tā ir zinātne, kuru pārzina profesionāli cilvēki. No savas puses gribētu palīdzēt LBS jaunajiem cilvēkiem palīdzēt popularizēt šo sporta veidu," uzsvēra Šipkēvics.

Jēkabsone-Žogota Latvijas valstsvienībā aizvadīja 134 spēles, kurās guva 2206 punktus, kas šobrīd ir visu laiku labākais rezultāts.

2014.gadā viņa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempioni, kļūstot par pirmo Latvijas basketbolisti, kas izcīna šo titulu. Viņa ir divkārtēja Eirolīgas čempione, reizi uzvarējusi Eiropas kausā, tāpat kļuvusi par Latvijas, Francijas, Turcijas un Krievijas čempioni.

Jēkabsone-Žogota 2007.gadā tika atzīta par Eiropas labāko spēlētāju, bet 2005.gadā viņa ieguva Eiropas labākās jaunās spēlētājas balvu.

Jēkabsoni-Žogotu atbalsta biedrība "Basketbola klubs "VEF Rīga"", biedrība "Ventspils basketbola klubs", biedrība "Basketbola klubs "Jelgava"", biedrība "Basketbola klubs "Saldus"", biedrība "Streetbasket", biedrība "Profesionālā basketbola skola "VEF Rīga"", biedrība "Basketbola klubs "Vecmeistari"", biedrība "Mūsu darbs mieram", Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Biedrība "Jaunā sieviešu basketbola līga" (Dimantu akadēmija), Bauskas rajona bērnu un jaunatnes sporta skola, nodibinājums "Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācija", Liepājas Sporta spēļu skola, Krāslavas Sporta skola, Rīgas Stradiņa universitātes sporta klubs, biedrība "Basketbola klubs "Jēkabpils"", biedrība "RTU sports".