Jokičs atkārto karjeras rezultativitātes rekordu un aptur 'Jazz' uzvaru sēriju

Serbijas basketbola zvaigzne Nikola Jokičs svētdien atkārtoja personīgo rekordu vienā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē gūtajos punktos, kaldinot Denveras "Nuggets" vienības panākumu.

Denveras klubs mājās ar rezultātu 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26) pārspēja bijušo līgas līderi Jūtas "Jazz" komandu, apturot viesu 11 spēļu ilgo uzvaru sēriju.

Panākumu galvenokārt kaldināja Nikola Jokičs, kurš jau no spēles ievada bija rezultatīvs, mača gaitā sakrājot 47 punktus. "Jazz" sākotnēji pieturējās pie sev ierastas prakses, ka divkārtējais līgas labākais aizsardzības spēlētājs Rūdijs Gobērs sedz kādu mazāk bīstamu spēlētāju, bet pienākums tikt galā ar daudzpusīgu pretinieku centru tiek deleģēts kādam citam. Tā vietā Gobērs aktīvi palīdz komandas biedriem brīžos, kad viņa sedzamajam spēlētājam nav bumbas.

Jokiču spēles gaitā nespēja gan apturēt ne Bojans Bogdanovičs, ne rezerves centrs Deriks Feivorss, nedz arī Gobērs, kurš vēlāk tika pie pienākuma spēlēt pret serbu basketbolistu.

Laukuma saimnieki pirmo puslaiku uzvarēja ar 25 punktu pārsvaru. Lai gan viņu deficīts sadila līdz astoņiem "ačiem", "Nuggets" triumfs spēles izskaņā tāpat bija pietiekami pārliecinošs.

Jokičs spēles gaitā realizēja 17 no 26 metieniem no spēles, tostarp trāpot visus četrus tālmetienus, kā arī deviņus no desmit soda metieniem. Vēl basketbolista kontā 12 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Denveras komandas līderim ar 18 punktiem izpalīdzēja Vils Bartons, bet viesu rindās 29 punktus sakrāja Bogdanovičs.

Jokičs jau vienreiz NBA karjerā bija guvis 47 punktus. Pagājušā gada 6. janvārī viņš tikpat punktus guva pret Atlantas "Hawks" vienību.

"Jazz" komanda ar 15 uzvarām 20 spēlēs nu jau ir otrajā pozīcijā Rietumos un līgā, jo to apsteigusi Losandželosas "Clippers" komanda, kuras kontā ir 16 panākumi 21 spēlē. Savukārt "Nuggets" komanda ar 12 uzvarām 20 mačos ieņem ceturto vietu Rietumos.