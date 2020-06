Jokičs saslimis ar koronavīrusu un pagaidām nevarēs atgriezties ASV

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Denveras "Nuggets" centra spēlētājs Nikola Jokičs dzimtajā Serbijā saslimis ar koronavīrusu un pagaidām nevarēs atgriezties ASV, ziņo ESPN.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jokičam koronavīruss tika konstatēts pagājušajā nedēļā, taču "Nuggets" zvaigznei nav bijis saslimšanas simptomu. Kā neatklāts avots norādījis ESPN, nākamnedēļ serbu basketbolistam būs ļauts doties uz ASV.

Zīmīgi, ka Jokičs Serbijā tikās ar tenisa zvaigzni Novaku Džokoviču, kuram šonedēļ tika konstatēta saslimšana ar koronavīrusu.

Pandēmijas laikā Jokičs ievērojami samazinājis svaru. Mediji lēš, ka serbu basketbolists no saviem aptuveni 129 kilogramiem "nometis" 20.

Viņš šajā sezonā vidēji mačā guvis 20,2 punktus, izcīnījis 10,2 atlēkušās bumbas un 6,9 reizes rezultatīvi piespēlējis. "Nuggets" pirms sezonas noslēguma fāzes turnīra Rietumu konferencē ieņem trešo vietu aiz abām Losandželosas vienībām.

NBA sezona turpināsies jūlija beigās Orlando, kur notiks 22 komandu turnīrs. Komandām Floridas pilsētā jāierodas 7. jūlijā, bet četras dienas vēlāk jāuzsāk pilnvērtīgas treniņnometnes.

Kā otrdien ziņoja ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis, vienā no Rietumu konferences "play-off" komandām konstatēti četri saslimšanas gadījumi. Tikmēr laikraksts "The Arizona Republic" vēsta, ka ar koronavīrusu slimo divi basketbolisti no Fīniksas "Suns" komandas, kas neatrodas izslēgšanas turnīra zonā.

Sezonas noslēguma turnīra aizvadīšana Orlando daudzos radījusi bažas, jo vēl otrdien Floridas štatā tika konstatēti vairāk nekā 3200 jauni saslimšanas gadījumi.