Jokičs sasniedz unikālu NBA sezonas rekordu

Serbijas basketbolists Nikola Jokičs no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas "Denveras "Nuggets" ceturtdien regulārā čempionāta spēlē sasniedza diezgan unikālu rekordu.

Jokičs kļuvis par vienīgo spēlētāju NBA vēsturē, kurš sezonas laikā guvis vismaz 2000 punktus, savācis 1000 atlēkušās bumbas un izdarījis 500 rezultatīvas piespēles, apkopojis basketbola statistikas portāls "Basketball Reference".

"Nuggets" uzvarā savā laukumā pār Memfisas "Grizzlies" (122:109) Jokičs guva 35 punktus, izcīnīja 16 atlēkušās bumbas un izdarīja sešas rezultatīvas piespēles. Šajā sezonā viņš 74 spēlēs guvis 2004 punktus, izcīnījis 1019 atlēkušās bumbas, kā arī izdarījis 584 rezultatīvas piespēles.

"Basketball Reference" norādāda, ka NBA vēsturē trīs basketbolisti bijuši tuvu šim 2000+1000+500 rekordam. 1967. gadā Viltam Čemberleinam pietrūka vien 8 punkti līdz šim rekordam, Ostaram Robertsonam 1961. gadā vajadzēja savākt par 15 atlēkušajām bumbām vairāk, bet 1975. gadā Karīmam Abdulam-Džabaram pietrūka 87 rezultatīvas piespēles.

👏 Nikola Jokic receives a standing ovation in Denver after becoming the first player in NBA History with 2K points, 1K rebounds, and 500 assists in a season. pic.twitter.com/ef8YrkkMDL