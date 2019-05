Jūlijā otro reizi notiks Jāņa Timmas rīkota basketbola nometne

Arī šogad Latvijas basketbola valstsvienības spēlētājs Jānis Timma rīkos nometni dažāda vecuma talantīgākajiem Latvijas jaunajiem basketbolistiem. Šogad pasākums no 9. līdz 11. jūlijam notiks Liepājā – vietā, kur Timma aizvadīja savu pirmo sezonu profesionālajā basketbolā.

Nometne tiks rīkota sadarbībā ar profesionālo basketbola skolu VEF un basketbola klubu "Liepāja". Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī šogad būs slēgtā nometne, proti, spēlētāju sastāvu komplektēs organizatori, izsūtot ielūgumus talantīgākajiem basketbolistiem un izvēloties dalībniekus. Visiem jaunajiem talantiem, kuri būs saņēmuši ielūgumus, piedalīšanās Timmas basketbola nometnē būs bez maksas.

Par nometnes mērķiem un galvenajiem akcentiem, kā arī savām sajūtām, turpinot šo projektu, dalījās idejas autors Jānis Timma: "Nometnes mērķis ir līdzīgs kā pērn – sniegt jaunajiem spēlētājiem maksimāli daudz nianšu no lielā basketbola, ko viņiem vēl nav sanācis pieredzēt un apgūt. Gan es pats, gan uzaicinātie viesi dalīsies ar pieredzes stāstiem par to, kādās situācijās ir būts un ko no tā visa var paņemt. Strādāsim pie sīkām un konkrētām detaļām, kas nometnes dalībniekiem turpmāk dzīvē var noderēt – īpaši pārejas posmā uz vīriešu basketbolu. Turpināt šādu projektu man ir svarīgi, turklāt ir patīkami, ka puiši uzklausa mūsu teikto un tiešām ņem vērā sniegtos padomus. Tas man ir pats galvenais – panākt, lai viņiem dalība šādā pasākumā ir vērtīga un patīkama, radot vēlmi nākt uz nometnes nodarbībām ar prieku."

Saglabājot pirmajā gadā iedibināto tradīciju, nometnē strādās gan dažādi sevi pierādījuši treneri, gan Eiropas vadošo klubu spēlētāji. Visas dienas treniņprocesā iesaistīsies Timma, kurš šobrīd pārstāv vienu no vadošajiem VTB Vienotās līgas klubiem Maskavas apgabala "Khimki", bet iepriekš spēlējis arī citās Eirolīgas komandās (spāņu "Baskonia", grieķu "Olympiacos").

Precīzs īpašo viesu saraksts no profesionālo spēlētāju vides tiks apstiprināts pēc sezonas noslēguma, bet vēlmi piedalīties jau tagad pauduši vairāki Eiropas augstākajā līmenī spēlējošie basketbolisti. To skaitā Timmas komandas biedri no "Olympiacos" pavadītā laika – grieķi Jorgs Printezis (divkārtējs Eirolīgas čempions ar 16 sezonu pieredzi šajā turnīrā) un Kosts Papanikolau (arī divkārtējs Eirolīgas čempions, divas sezonas spēlējis NBA), kā arī Nikola Milutinovs (viens no labākajiem jaunās paaudzes centriem Eiropā). Tāpat vēlmi pievienoties nometnei paudis viens no labākajiem Krievijas basketbolistiem Sergejs Karasjovs, kurš pašreiz pārstāv Sanktpēterburgas "Zenit", bet ir arī ar trīs sezonu pieredzi NBA. Tāpat dalībnieku vidū būs Latvijas valstsvienības basketbolisti, par kuru dalību informācija sekos, tuvojoties nometnei.

Basketbola nometne visu trīs dienu garumā norisināsies Liepājas Olimpiskajā centrā. Tieši tur 2011./2012. gadā sezonā Jānis Timma pavadīja savu pirmo pilno sezonu profesionālajā basketbolā, ieliekot pamatus tālākajiem panākumiem un savam basketbola ceļam. Pēc gada Liepājā J.Timma spēlējis arī "Ventspils" un "VEF Rīga" klubos, bet pēc sezonas Vefiņā pirmo reizi devās uz ārzemēm, pievienojoties Sanktpēterburgas "Zenit". Diviem Sanktpēterburgā pavadītiem gadiem sekoja spēlēšana Eirolīgas klubos Vitorijas "Baskonia", Pireju "Olympiacos" un Maskavas apgabala "Khimki".

Pašreiz J.Timma ir viens no vadošajiem spēlētājiem Maskavas apgabala "Khimki" sastāvā, palīdzot komandai iekļūt VTB Vienotās līgas finālā, kas garantēja arī ceļazīmi uz startu nākamsezon Eirolīgā.