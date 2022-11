Jurjāne gūst 19 punktus zaudētā Turcijas čempionāta mačā

Latvijas basketboliste Aija Jurjāne sestdien, 19. novembrī, guva 19 punktus Turcijas čempionāta mačā, taču tas neglāba viņas un Ievas Pulveres pārstāvēto Stambulas "Galatasaray" no neveiksmes.

"Galatasaray" savā laukumā ar rezultātu 54:68 (11:17, 14:19, 15:15, 14:17) atzina Mersinas "Jenišehir" pārākumu.

Jurjāne laukumā bija 37 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no astoņiem divu punktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, pārtvēra divas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, sakrāja trīs piezīmes, tika pie +/- rādītāja -12 un efektivitātes koeficienta 17.

Pulveres nebija mājinieču pieteikumā.

Stambulas vienībā Jurjāne bija rezultatīvākā, bet pretinieču rindās ar 18 punktiem izcēlās Dežuana Tenisa-Bounere.

Stambulas komanda ar sešām uzvarām septiņās spēlēs turnīra tabulā ierindojas otrajā pozīcijā.

"Galatasaray" aizvadītajā sezonā ieņēma piekto vietu regulārajā čempionātā, bet izslēgšanas turnīrā apstājās pirmajā kārtā.