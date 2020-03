Kā Dāvids pret Goliātu – NBA un Eirolīgas spēlētāju algu salīdzinājums

Nacionālo basketbola asociāciju (NBA) spēlētāji jau ilgu laiku uzskata par "sapņu zemi", jo spēlēšanai miljoniem cilvēku lielas auditorijas priekšā ir viens ļoti liels ieguvums – iespaidīgs atalgojums. Tomēr arī Eiropā basketbolisti var kļūt par miljonāriem, taču algu starpība starp NBA un Eirolīgu ir milzīga.

Iespaidīgā alga NBA basketbolistiem noteikti palīdz tikt galā ar milzīgo spiedienu no līdzjutējiem un medijiem. Tiesa, publiski pieejamā informācija par NBA spēlētāju algām ir pirms nodokļu nomaksāšanas. Pēc nodokļu nomaksas NBA spēlētāju alga kļūst aptuveni uz pusi mazāka, kādā štatā nodokļu politika ir draudzīgāka, citā – mazāk draudzīga.

Pirms šīs sezonas sākuma negaidītu lēmumu no NBA atgriezties Eiropā pieņēma Spānijas izlases spēlētājs Nikola Mirotičs, kurš atteicās no iespējas tikt pie aptuveni 20 miljonu dolāru liela līguma. Viņš pievienojās "Barcelona" komandai, kurā šajā sezonā pelna 5,4 miljonus dolāru. Tādējādi viņš kļuva par pelnošāko spēlētāju Eiropā.

NBA šajā sezonā lielākā alga ir Goldensteitas "Warriors" līderim Stefanam Karijam, kurš lielāko sezonas daļu nespēlēja traumas dēļ. Viņam pirms nodokļu nomaksas klubs maksāja 40,2 miljonus dolāru.

Ja NBA spēlētāju algas tiek paziņotas publiski, tad Eiropā šāda prakse nav. Portāls "Eurohoops" pirms šīs sezonas apkopoja informāciju par Eirolīgas vislabāk apmaksātajiem spēlētājiem. Kā redzams, tad atšķirība starp šo abu līgu labāko spēlētāju algām ir diezgan iespaidīga.

Arī Latvijas basketbolistu algas šajā sezonā apliecina milzīgo starpību starp NBA un Eiropas līgām. Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" šajā sezonā oficiāli saņem 27,28 miljonus dolāru, bet uz rokas saņem 16,1 miljonu dolāru (14,9 miljonus eiro), būdams pārliecinoši apmaksātais basketbolists Latvijā. No Eiropā spēlējošajiem Latvijas spēlētājiem vislabāk pelna Jānis Timma no Maskavas apgabala "Himki", decembrī raidījumā "Ūdenzeļļi" stāstīja vadītājs Edgars Buļs.

Visticamāk, basketbolistu algas iespaidos tas, ka šī sezona ir apturēta koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" pandēmija.

Raidījums "Ūdenszeļļi", kurā tika aplūkotas TOP 30 spēlētāju algas Latvijas basketbolā: