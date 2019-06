Kārlails aicina Rīgā notiekošās 'Basketball Without Borders' talantu nometnes dalībniekiem laiku izmantot lietderīgi

Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlals aicina Rīgā notiekošās "Basketball Without Borders" talantu nometnes dalībniekiem laiku izmantot lietderīgi.

Svētdien ar svinīgu pasākumu tika atklāta 18."Basketball Without Borders Europe 2019" talantu nometne, kas pirmo reizi notiek Rīgā.

"Nometnes tiek rīkotas kopš 2001.gada un šajā laikā 60 dalībnieki iekļuvuši NBA klubos - tātad jums priekšā ir izcila iespēja. Izmantojiet to lietderīgi - komunicējiet ar visiem, iemācieties kaut ko jaunu, iegūstiet vērtīgas prasmes un zināšanas," nometnes atklāšanā teica Kārlails.

"Šī ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi, gan iepazīstoties ar jauniešiem no citām valstīm, gan iemācoties daudz jauna no treneriem un NBA spēlētājiem," uzsvēra viens no nometnes direktoriem, Pasaules Basketbola treneru asociācijas prezidents Patriks Hants.

"Esam priecīgi, ka Latvija novērtēta, uzticot rīkot prestižo starptautisko jauno talantu nometni. Novēlu nometnes dalībniekiem lietderīgi izmantot šīs neaizmirstamās dienas," pauda Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Edgars Šneps.

Nometne norisinās sadarbībā ar NBA, Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) un LBS, bet tajā kopumā piedalīsies 64 jaunie basketbolisti un basketbolistes vecumā līdz 17 gadiem no kopumā 26 Eiropas valstīm.

No Latvijas uz nometni uzaicināti Madlēna Ģērķe, Kristiāna Kulačkovska, Marta Daniela Leimane, Līna Loceniece, Krišs Helmanis, Rodijs Mačoha un Toms Skuja.

"Basketball Without Borders Europe 2019" darbā piedalās vairāki pašreizējie un bijušie NBA spēlētāji, tostarp latviešu basketbolisti Dairis Bertāns (Ņūorleānas "Pelicans"), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs"), Rodions Kurucs (Bruklinas "Nets") un Kristaps Porziņģis (Dalasas "Mavericks"), kā arī Sems Dekers (Vašingtonas "Wizards") un Džonatans Aizeks (Orlando "Magic"). Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) pārstāv bijusī Konektikutas "Sun" un Fīniksas "Mercury" spēlētāja Anete Jēkabsone-Žogota un Rafaela Maskiadri (Losandželosas "Sparks"). Nometnē piedalās arī Gunta Baško, kura piektdien aizvadīja savu karjeras pēdējo spēli valstsvienībā.

Nometnē strādā Porziņģa pārstāvētā kluba "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails un NBA klubu galveno treneru asistenti Džamals Mozlijs ("Mavericks") un Pablo Pridžioni ("Nets"), kā arī NBA spēlētāju attīstības treneri Kamerons Hodžs ("Spurs") un Maikls Rafins ("Pelicans"). Nometnes fiziskās sagatavotības treneris ir Keisijs Smits ("Mavericks").

Tikmēr nometnes direktori ir serbs Marins Sedlačeks (Filadelfijas "76ers") un austrālietis Patriks Hants (Pasaules Basketbola treneru asociācijas prezidents).

"Basketball Without Borders Europe 2019" pulcēs labākos basketbolistus un basketbolistes 17 gadu vecumā un jaunākus no visas Eiropas, lai dotu iespēju mācīties no esošajiem un bijušajiem NBA un nacionālo izlašu spēlētājiem un treneriem, kā arī sacensties ar labākajiem jaunajiem spēlētājiem reģionā.

Treneri vadīs dažādas aktivitātes laukumā un ārpus tā, tajā skaitā efektīvu pārvietošanos laukumā, prasmju pilnveidošanas stacijas, metienu un prasmju sacensības, 5x5 basketbola spēles un ikdienas prasmju seminārus, koncentrējoties uz veselību, līderu dotībām un komunikāciju. Nometnes noslēgumā viens jaunais basketbolists un viena basketboliste tiks atzīti par "BWB Europe MVP". Programmas "NBA Cares" ietvaros spēlētāji un treneri, tai skaitā NBA spēlējošie Latvijas basketbolisti, viesosies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kur apciemos bērnus un viņu vecākus.

NBA un FIBA kopā ir organizējušas jau 57 "BWB" nometnes 28 valstu 36 pilsētās piecos kontinentos. "BWB" ir uzņēmusi vairāk nekā 3400 dalībnieku no 129 valstīm un teritorijām. Nodarbības vadījuši vairāk nekā 290 pašreizējie vai bijušie NBA un WNBA spēlētāji un spēlētājas, kā arī 230 treneri no visām 30 NBA komandām. 60 "BWB" nometnes dalībnieki ir tikuši draftēti NBA, bet seši "BWB" nometnes dalībnieki ir noslēguši līgumus kā brīvie aģenti.

"BWB" kopējās izmaksas provizoriski tiek lēstas pusmiljona eiro apmērā, no kuriem 90% segs NBA. LBS no nometnes sagaida pozitīvu ekonomisko efektu vairāk nekā miljona eiro apmērā.