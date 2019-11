Kārlails: Porziņģa klātbūtne groza tuvumā bija ļoti jūtama

Latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa klātbūtne groza tuvumā bija ļoti jūtama, pēc uzvaras secina Dalasas "Mavericks" komandas galvenais treneris Riks Kārlails.

Jau ziņots, ka Porziņģis sestdien guva 20 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, palīdzēdams Dalasas "Mavericks" komandai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē mājās ar rezultātu 110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25) uzveikt iepriekšējās sezonas čempioni Toronto "Raptors".

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no 13 divpunktu metieniem, vienu no septiņiem tālmetieniem un piecus no sešiem "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par sešiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Porziņģis bija gandarīts par savu spēli zem groza - liepājnieks uzbrukumā izcīnīja sešas bumbas, dažas no tām pēc paša nesekmīgajiem metieniem, bet aizsardzībā viņam bija deviņas bumbas.

"Gribēju atgriezties un iegūt tās bumbas. Pirms tam biju vairāk basketbolists, kurš cīnās par bumbām uzbrukumā un iet pēc "putback" metieniem," komandas mājaslapā citēts Porziņģis.

"Tagad esmu tur. Esmu ļoti garš, un nav tik grūti tās savākt, iedot Lukam un doties uzbrukumā. Šobrīd arī uz to vairāk koncentrējos," stāsta Porziņģis.

Tikmēr Kārlails pauda, ka Porziņģa spēle groza tuvumā bija, iespējams, viņa labākā šajā sezonā.

"Man patika tas, kā viņš iekļāvās komandas sistēmā. Esam progresējuši kā komanda, jo īpaši pamatpiecinieks. 20 punkti un 15 atlēkušās bumbas ir ļoti daudz. Kristaps var piecelties nakts vidū un samest 18 vai 22 punktus. Viņš ir ļoti labs uzbrukuma spēlētājs. Bet viņa klātbūtne groza tuvumā bija ļoti jūtama," teica Kārlails.

"Mavericks" ar septiņām uzvarām 12 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē. Dalasas komanda mājas spēļu sērijas turpinājumā pirmdien tiksies ar Sanantonio "Spurs".

Porziņģis šajā sezonā laukumā bijis 11 spēlēs, kurās vidēji guvis 18,6 punktus un izcīnījis 8,8 atlēkušās bumbas.