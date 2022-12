Kārlis Lasmanis arī nākamajā sezonā spēlēs 'Big3' līgā

Starts ASV profesionālajā strītbola līgā "Big3", kurā viņš atgriezīsies arī nākamajā sezonā, Kārlim Lasmanim deva lielāku pārliecību par saviem spēkiem, par aizvadīto sezonu sarunā ar ziņu aģentūru LETA saka olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Lasmanis.

Jau ziņots, ka augustā Lasmanis kopā ar "Aliens" komandu līgas pusfinālā piekāpās pērnā gada čempionei "Trilogy".

"Tā bija jauna pieredze, un uzskatu, ka labi aizvadīju sezonu. Beigās bija līdzīgi kā ar "Rīgu", kad mazliet pietrūka, jo sezonu pabeidzām ceturtajā vietā. Tomēr komandai tā bija augstākā vieta, kādu viņi jebkad ir sasnieguši. Tāpēc sezonai liktu plus zīmīti," startu "Big3" vērtē basketbolists.

Viņš saka, ka tā bija lieliska un neatsverama pieredze.

"Arī nākamgad spēlēšu "Big3". Būšu tajā pašā komandā ar tiem pašiem komandasbiedriem. Tikai divi amerikāņi būs jānomaina," saka Lasmanis, uzsverot, ka gatavoties līgas spēlēm var nebūt viegli, jo laika līdz tam vēl ir daudz, kas citreiz nav labi.

Viņš uzsver, ka ASV viņa spēles stils nemainījās, taču mainījās pārliecība par saviem spēkiem.

"No Amerikas atgriezos ar lielāku pārliecību par saviem spēkiem un to, ko varu izdarīt. Spēlējot un trenējoties kopā ar vienu no pasaules vadošajiem 3x3 basketbolistiem serbu Dušanu Bulutu, iemācījos no viņa to, kā jānovērtē tas, ko vari izdarīt, un ar kādu pārliecību jāpieiet katram treniņam un katrai spēlei. Tas man daudz palīdzēja," vērtē ventspilnieks.

Kopumā sezonu - gan "Big3", gan ar "Rīgu" aizvadīto - sportists vērtē kā labu, taču bilst, ka tā varēja būt vēl labāka.

"Beigās varbūt spēka pietrūka. Tas, ka bija 27 pēc kārtas uzvarētas spēles, pirms Pasaules tūres finālturnīra acīm priekšā radīja tādu "mazo migliņu"," domā Lasmanis. "Līdz ar to kādā brīdī varbūt pazaudējām fokusu."

Turklāt uz Pasaules tūres finālturnīru "Rīga" aizbrauca nedēļu ātrāk, lai palīdzētu Starptautiskajai Basketbola federācijai (FIBA) skolu projektos.

"Tas varbūt arī bija liktenīgi, jo "izkrita" treniņi, nedaudz izsitāmies no treniņu grafika, un tas parādījās rezultātos, kamēr pārējām komandām sanāca vairāk patrenēties," lēš sportists.

Tomēr viņš ar gandarījumu atzīmē, ka latvieši FIBA projektā sniedza bērniem prieku un apmainījās ar viņiem ar pozitīvajām emocijām.

"Kopumā vērtējot, laba sezona. Eiropas čempionātā izcīnīts sudrabs, sanāca uzspēlēt Amerikā, sanāca arī Latvijā. Izcīnījām daudzas lieliskas uzvaras. Sezona ar plus zīmi, taču ne ar lielo plusu, bet mazo, jo varēja labāk," saka viens no "Rīgas" līderiem.

Viņš gan piebilst, ka arī Eiropas čempionātā, ko uzskata par gada lielāko panākumu, komanda varēja "nospēlēt mazdrusciņ labāk".

"Taču vismaz pie sudraba medaļām tikām un nodrošinājām kādu finansējumu arī nākamajai sezonai. Tādā ziņā viss bija kārtībā. Bija trīs uzvarēti "Masters" sērijas turnīri, kas nav maz," saka sportists.

"Vēlme. Tas ir galvenais," par panākumu atslēgu nākamajai sezonai "Rīgas" puišu izpildījumā saka Lasmanis. "Ja visi puiši būs gatavi turpināt kā līdz šim, domāju, ka nebūs nekādu problēmu ar panākumiem arī nākamsezon."

Ziemas sezonā viņš ir piekritis nospēlēt dažas spēles arī zālē.

"Zāles basketbolā pagaidām atgriezīšos tikai uz divām spēlēm, kurās pārstāvēšu "Kandava"/"Anzāģe" komandu Latvijas basketbola "Užavas" kausa izcīņā pret "Liepāju"," apstiprina Lasmanis.

"Kristaps Gotfrīds no komandas pazvanīja un piedāvāja. Mēģināšu palīdzēt. Kā tas viss būs realitātē un kas no tā sanāks, vēl nav zināms," bilst titulētais sportists.

Iepriekšējā sezonā Džidā notikušajā Pasaules tūres finālposmā "Rīga" arī apstājās ceturtdaļfinālā, bet par čempioniem kļuva "Liman" 3x3 basketbolisti. Vēl gadu iepriekš latvieši turpat Džidā kļuva par Pasaules tūres finālposma uzvarētājiem.

"Rīga", spēlējot ar visiem četriem olimpiskajiem čempioniem, ieskaitot Edgaru Krūmiņu, Nauri Miezi un Agni Čavaru, rudenī uzvarēja "Masters" turnīros Monreālā, Sebu un Rijādā, kā ari "Challenger" sacensībās Dienvidāfrikas Republikā un "Super Quest" turnīrā Saūda Arābijā.

Vasarā, kad Lasmanis spēlēja ASV profesionālajā strītbola līgā "Big3" un Krūmiņš ārstēja savainojumu, "Rīgas" komanda spēlēja dažādos sastāvos.