Kārters oficiāli kļūst par NBA rekordistu

Izejot laukumā Atlantas "Hawks" sezonas pirmajā spēlē, 42 gadus vecais Vinss Kārters oficiāli kļuvis par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) rekordistu.

Kārters tagad ir vienīgais NBA spēlētājs līgas vēsturē, kurš piedalījies 22 sezonās. Kārters "Hawks" rindās laukumā izgāja pirmās ceturtdaļas vidū, bet Atlantas komanda ar 117:100 pieveica Detroitas "Pistons". Kārters nospēlētajās 10:14 minūtēs pie punktiem netika, netrāpot abus tālmetienus.

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks... no one has played more seasons in @NBAHistory! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/FRsLEstNzZ