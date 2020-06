Kate Krēsliņa cer uz Eirolīgu; sezonai Beļģijā palīdz gatavoties tāfeļsiena

Viena no Latvijas sieviešu valstsvienības līderēm Kate Karlīna Krēsliņa pagaidām izbaudījusi izlases galvenā trenera Mārtiņa Gulbja pieeju darbam, bet gaidāmajā sezonā cer, ka viņas jaunā vienība "Castors Braine" no Beļģijas turpinās spēlēt Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgā, otrdien pēc izlases pirmā kopīgā treniņa portālam "Delfi" klāstīja basketboliste.

Lai gan oficiālie Latvijas sieviešu basketbola izlases treniņi tika uzsākti otrdien, basketbolistēm pirmā nodarbība negaidīti lielu slodzi nesagādāja, norāda Kate Krēsliņa. Vairākas spēlētājas iepriekšējās pāris nedēļas bija trenējušās svaru zālē un pildījušas dažādus individuālus uzdevumus, bet vēl iepriekš Covid-19 pandēmijas laiks tika pārdzīvots ar treniņiem ārpus telpām.

"Tagad atskatoties, kopumā laiks paskrēja ātri," secina basketboliste. "Trenējāmies mežiņā Langstiņos. Sastāvs bija mainīgs, bet ne vairāk kā četri cilvēki vienlaikus. Strādājām pie tādām lietām, kurām netiek pievērsta uzmanība sezonas laikā, lai ķermenis un prāts atslābtu no basketbola slodzes. Trenējām tieši dziļo muskulatūru, pildījām lēcienus un uzdevumus balansā, kas ir kā profilakse pret traumām."

Krēsliņa nosmej, ka šāda veida treniņos atgriežas ar prieku, bet spēlētājas, diemžēl, viena otrai nevar dot "pieci". Pozitīva gan ir tieši iespēja iespēlēt jauno izlases veidolu. Valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Gulbis pirmoreiz ar komandu vairākas dienas pēc kārtas strādāja vien īsi pirms 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm pagājušā gada novembrī.

"Mēs jau runājām, ka novembrī sagatavošanās posmā dienu bija tik maz. Žēl, ka, piemēram, Elīnas [Babkinas] un citas meitenes nav. Taču sastāvs treniņos vēl mainīsies. Ļoti liels paldies basketbola savienībai, ka dota šī iespēja un mēs varam sanākt kopā, kā arī visam treneru korpusam, ka viņi divas dienas nedēļā strādā ar mums," saka Krēsliņa.

Kādā sarunas brīdī "Elektrum" Olimpiskā sporta centra gaitenī garām devās treneru korpuss, galvenajam trenerim Mārtiņam Gulbim iesakot uzdot jautājumu par Krēsliņas viedpulksteni. Viņa ierosinājums arī tiek piepildīts.

"Treneris Gulbis man izsaka dažādus komentārus, taču ne sliktā ziņā (smejas)," uz jautājumu atbild sportiste. "Viņš ieraudzīja, ka man uz rokas ir pulkstenis un prasīja, ko es tajā skatos. Teicu, ka skatos savu pulsu. Viņš prasīja – ja man būs augsts pulss, vai es beigšu šancēt? Atbildēju – nē, nē. Skatos, lai ar [fiziskās sagatavotības treneri] Ivaru [Ikstenu] varu to pārrunāt.

Foto: Latvijas Basketbola savienība

"Tehnoloģijas tik ļoti attīstās, ka var visam kam sekot līdzi. Protams, cik precīzi, tas ir cits jautājums. Tas noteikti vairāk ir psiholoģiski – ja man šādi gāja treniņā, tad vajadzētu tik stundu ilgu miegu. Tagad arī citas spēlētājas nēsā tos pulksteņus un skatās pulsu. Miega vai stresa līmeņa izmērīšana man liekas interesanta. Ej pa ielu, pulkstenis sāk vibrēt, kad sadomājos kādas lietas, un pēkšņi vajag nomierināties. Tā mēs te jokojamies un dzīvojam," stāsta jau divus Eiropas čempionātus un vienu Pasaules kausu piedzīvojusī Krēsliņa.

Iespaids par pozitīvu gaisotni izlasē visnotaļ rodams, arī vērojot treniņu no malas. Gulbis tā laikā dažādus individuālās meistarības vingrinājumus demonstrē, panākot spēlētāju sejās smaidu vai reizēm smieklus.

"Man ļoti patīk viņa pieeja," par spēlēšanu pie Gulbja stāsta Krēsliņa. "Viņš pajokos, bet vienlaikus jūti pret viņu respektu, ka spēlētājām treneris tāpat ir kāds augstāk stāvošs un jāietur koleģiālas attiecības. Kad beidzas treniņš, mēs varam pasmieties. Taču, kā mēs uzkāpjam uz laukuma, viss – tev jāskatās viņam acīs. Kas man ļoti patīk, ka nevar katrs būt savā pasaulītē un pārdomāt lietas. Ienāc zālē un izslēdz jebkādas problēmas. Divas stundas jāvelta tikai basketbolam, bet pēc tam dari, ko gribi."

"Man ir tikai ļoti labas atsauksmes par viņu, lai arī viņš ir emocionāls un iedod iekšā. Bet es arī zinu, ka tas, par ko viņš iedevis iekšā, ir tikai taisnība. Pret treneri rodas respekts, ka viņš redz manu kā spēlētājas būtību," turpina basketboliste.

Novembra spēlēs galvenā kritika no trenera puses Krēsliņai bijusi tieši par viņas darbībās manāmo satraukumu. Basketboliste arī nosaka, ka nav grūti to atzīt – spriedzi viņa patiešām izjutusi. Tiesa, ilgāks kopējās sadarbības laiks situāciju tikai uzlabotu.

24 gadus vecā Krēsliņa ir viena no retajām Latvijas izlases spēlētājām, kura jau atradusi darbavietu nākamajai sezonai. Uzbrucēja uz vienu gadu vienojusies ar Beļģijas vienību "Castors Braine", kas piecas sezonas pēc kārtas triumfējusi vietējā čempionātā.

"Vispār nezināju, kāda būs situācija, jo viss bija, teiksim tā, iesaldēts. Dzīvoju dienu no dienas un izbaudīju mirkli, bet saistībā ar basketbolu vajadzēja ieturēt disciplīnu – rītdien darīšu to, tikos ēdīšu, tad man jāiet gulēt. Kad man piezvanīja aģents un pateica, ka ir tāds piedāvājums, biju pārsteigta, ka varēju jau to noslēgt. Piedāvājumā man patika viss," atminas Krēsliņa.

Basketboliste no 2015. līdz 2017. gadam divas sezonas pavadīja Fordemas universitātē Ņujorkā, bet pārējās četras sezonas kopš pilngadības sasniegšanas aizvadītas Latvijas čempionvienības "TTT Rīga" rindās. Lai gan pagājušās sezonas gaitā spēlētājām kavējās algu izmaksa un šobrīd nav zināma vienības nākotne, Krēsliņa norāda, ka tāpat bijusi gatava pirmajām gaitām ārzemēs kā profesionālai spēlētājai.

"Domāju, ka zemapziņā jau biju nosliekusies uz došanos ārpus Latvijas. Savi gaidi šeit jau pavadīti, no kuriem divi tieši bija Eirolīgā. Biju ļoti priecīga, ka TTT varēja konkurēt augstākajā līgā Eiropā, kas bija mans sapnis kopš 12 gadu vecuma. Finansiāli... Bija aizķeršanās ar algas izmaksāšanu, bet tas ir profesionālais sports. Vienā brīdī visi sportisti ko tādu piedzīvojuši, un ar to jārēķinās. Mans lēmums nebija nekādā ziņā pret TTT. Bija tāds piedāvājums, es to izskatīju un esmu tam gatava," klāstīja viena no Rīgas kluba jau bijušajām pamatvērtībām.

Foto: F64

Ar "Castors Braine" komandas galveno treneri izlases spēlētāja pa telefonu runājusi angļu valodā, abiem labi saprototies. Saziņai nevajadzētu sagādāt problēmas, tomēr spēlētāja apņēmusies arī apgūt franču valodu.

"Man mājās virtuvē ir tāfeļsiena. Tagad tieši ar jūniju man ir apņemšanās katru dienu uz tās sarakstīt desmit vārdus un tad tos iemācīties," atklāj Krēsliņa.

Sporta skolas "Kolibri" audzēkne nākamsezon varētu kļūt par vienu no pāris Latvijas izlases basketbolistēm Eirolīgā. Šobrīd "TTT Rīga" komandas valde pauž vien cerību startēt Eiropā augstākajā klubu turnīrā, bet vēl no Latvijas basketbolistēm Eirolīgā pagājušajā sezonā startēja vien Venēcijas "Reyer" pārstāves Anete Šteinberga un Laura Meldere. Vietu kā ārzemju spēlētājai kādā no 16 komandām nopelna pašaurs klāsts basketbolistu.

Arīdzan Beļģijas vienībai vēl nav skaidri zināms, vai tā spēlēs Eirolīgā, kurā tā piedalījusies pēdējās trīs sezonas, vai Eiropas kausā, norāda Krēsliņa. Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) vēl ievāks informāciju no klubiem par to gatavību startēt starptautiskos mačos pēc pandēmijas, kā arī izziņos sagaidāmās finansiālās prasības, Krēsliņu informējis viņas aģents.

"Eiropas kauss noteikti būs. Kad es vienojos ar klubu, tad teica, ka būs Eirolīga, tā kā vēl joprojām ceru uz to. Taču šobrīd tas vairāk atkarīgs no FIBA," atklāj basketboliste.

Pagaidām situācija Beļģijā neļauj arī prognozēt, kad klubs varētu lūgt spēlētājām ierasties uz vietas.

"Klubs teica, ka būs jādodas augusta beigās, septembra sākumā, bet tas atkarīgs no tā, kā pavirzīsies sezona. Varbūt būs jāierodas vēlāk – septembra beigās, oktobra sākumā. Esam runājuši, un no kluba nav nekāda spiediena. Katrs ir atbildīgs, profesionāls sportists, un uztur sevi formā," nosaka Krēsliņa.

Ārzemēs basketbolistei galvenokārt pietrūks ģimene, uzreiz atzīst Krēsliņa. Vietējo kultūras dzīvi gan varētu aizstāt iespēja aizbraukt uz apmēram 300 kilometru attālo Parīzi.

"Papētīju, jā. Uz Parīzi ar mašīnu var aizbraukt diezgan ātri. Es par to arī dikti priecājos. Uz Brenai principā blakus esošo lidostu no Rīgas lido "Ryanair". Tagad tikai jāgaida, kas notiks ar aviāciju," par gaidāmo sezonu spriež spēlētāja.