Kaufmanim Vienotajā līgā 12 punkti zaudējumā Ņižņijnovgorodā

Latvijas basketbolists Jānis Kaufmanis pirmdien VTB Vienotās līgas spēlē guva 12 punktus, Tallinas "Kalev"/"Cramo" zaudējumā Ņižņijnovgorodā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga trenētais "Kalev"/"Cramo" viesos ar 85:95 (17:24, 28:20, 14:27, 26:24) piekāpās "Ņižņij Novgorod".

Kaufmanis laukumā pavadīja 19 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā guva 12 punktus, grozā raidot vienu no diviem divpunktu un trīs no četriem trīspunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem.

Viņš arī izprovocēja trīs personiskās piezīmes, kā arī sakrāja lietderības koeficientu deviņi.

Rezultatīvākais viesu rindās ar 31 punktu un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Markuss Kēne, bet mājiniekiem tikpat punktu, kā arī desmit rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Ivans Strebkovs.

Viens panākums septiņos dueļos Tallinas vienību ierindo 11.pozīcijā, bet otrajā vietā ir "Ņižņij Novgorod", kas septiņās spēlēs tikai reizi zaudējusi.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.