Kauņas 'Žalgiris' atsakās spēlēt Krievijā; līdzjutēji tribīnēs pauž atbalstu Ukrainai

Lietuvas basketbola klubs Kauņas "Žalgiris" paziņojis par atteikšanos spēlēt Krievijā, kā arī piedāvās pārējiem ULEB Eirolīgas klubiem boikotēt spēles pret Krievijas klubiem, teikts komandas paziņojumā.

"Žalgiris" klubam ULEB Eirolīgas turnīrā nākamā izbraukuma spēle Krievijā paredzēta 25. martā, kas ieplānots mačs pret Maskavas CSKA, savukārt 8. aprīlī būtu jātiekas ar Sanktpēterburgas "Zeņit".

Piektdien paredzēta visu 18 Eirolīgas klubu sanāksme, lai apspriestu turpmāko turnīra norisi un situāciju ar trim Krievijas klubiem – CSKA, "Zeņit" un Kazaņas "Unics".

Tomēr Kauņas klubs uzskata, ka Eirolīga rīkojas pārāk lēni. "Mēs jau pieņēmām lēmumu nebraukt uz divām regulārā čempionāta spēlēm Krievijā," teikts paziņojumā. "Runāsim ar Rietumeiropas klubiem un piedāvāsim kopīgu risinājumu – ne tikai nespēlēt Krievijā, bet boikotēt visas spēles ar krievu komandu dalību."

Jau vēstīts, ka Krievija ceturtdien sāka militāru iebrukumu Ukrainā.

Ceturtdien "Žalgiris" spēkojas ar Madrides "Real" vienību, un tribīnēs līdzjutēji pauda atbalstu Ukrainai.

Zalgiris' fans chanting 'Putin khuylo' before a #Euroleague game, with a banner saying 'Glory to Ukraine'.

The first chant as the game starts: 'Ukraina, Ukraina' pic.twitter.com/dnNjRYFiDX