Kauņas 'Žalgiris' nākamo sezonu iesāks Tallinā

Lietuvas spēcīgākais basketbola klubs Kauņas "Žalgiris" jauno sezonu 8. septembrī iesāks Tallinā, spēkojoties ar Igaunijas čempionvienību "Kalev/Cramo".

""Žalgiris" komanda ir priecīga atkal spēlēt Tallinā. Aizvadīto sezonu laikā esam saņēmuši lielu atbalstu no Igaunijas, tūkstošiem igauņu bijuši "Žalgiris" arēnā, lai redzētu mūsu spēles. Mēs vēlamies faniem no Igaunijas izteikt pateicību un parādīt lielisku šovu Tallinā," teica Kauņas komandas izpilddirektors Pauļus Motiejuns.

Kauņas kluba sporta direktors Roberts Javtoks piebilda, ka kārtīga sagatavošanās sezonai vienmēr ir ļoti svarīga, un spēle pret "Kalev/Cramo" ir daļa no tās. "Mēs ceram uz siltu sagaidīšanu, lielisku atmosfēru un spēli, kas atbildīs visām cerībām," sacīja Javtoks.

"Kalev/Cramo" komandas mērķis nākamajā sezonā ir iekļūt VTB Vienotās basketbola līgas izslēgšanas spēlēs, kā arī izcīnīt zelta medaļas "Olybet" Latvijas – Igaunijas basketbola līgā un Igaunijas čempionātā.

"Mēs vēlamies saglabāt komandā esošos Igaunijas spēlētājus, kā arī piesaistīt igauņus no ārzemju klubiem. Mēs ceram uz tādu pašu budžetu, kā pagājušajā sezonā, un pašreizējie sponsori solījuši turpināt sadarbību. Mēs ar nepacietību gaidām spēles pret "Žalgiri", jo mači pret Eirolīgas klubiem ir lielisks izaicinājums, un šādas spēles motivē gan komandu, gan jaunos spēlētājus. Uz spēli pret Eirolīgas čempioniem Maskavas CSKA pagājušajā sezonā izdevās gandrīz piepildīt "Saku Suurhall" arēnu, tāpēc ceram tikpat daudz līdzjutējus redzēt pret "Žalgiris"," teica "Kalev/Cramo" pārstāvis Remo Holsmers.

Šo maču rīkos "Ekspress Meedia", un "Delfi" un "Eesti Päevaleht" galvenais redaktors un pārstāvis Urmo Sonvalds atcerējās laikus, ka "Kalev/Cramo" un "Žalgiris" PSRS čempionātā aizvadīja aizraujošas cīņas.

"Viens no Eiropas spēcīgākajiem klubiem sezonu sāks Tallinā. Tas būs īsts saldais ēdiens Igaunijas basketbola faniem, neraugoties uz to, ka vairāki basketbolisti no Lietuvas būs aizņemti savā valstsvienībā Pasaules kausa izcīņā," sacīja Sonvalds.