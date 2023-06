Kļūst zināms Porziņģa numurs uz 'Celtics' spēļu krekla

Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim nāksies mainīt savu ierasto numuru uz spēļu krekla Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandā Bostonas "Celtics", un kļuvis zināms, ka viņa numurs turpmāk būs "8", vēsta portāls "nesn.com".

Porziņģis "Celtics" sastāvā nevarēs spēlēt ar savu ierasto numuru "6", jo to "Celtics" 1972. gadā iemūžināja par godu izcilajam centra spēlētājam Bilam Raselam, kurš ar Bostonas komandu 11 reizes kļuva par NBA čempionu.

Klubs pagaidām vēl nav apstiprinājis Porziņģa numuru. Bostonas komandas preses konference notiks ceturtdien, bet līdzjutēji "Celtics" arēnas "TB Garden" oficiālajā fanu veikalā pamanīja jaunos Porziņģa spēļu kreklus, kurus rotāja numurs "8".

Iepriekš "Celtics" komandā numurs "8" piederēja Danilo Galināri, kuru klubs aizmainīja, lai iegūtu Porziņģi. Itālis gan "Celtics" sastāvā savainojuma dēļ nevienu spēli neaizvadīja.

Boston Celtics News: TD Garden pro shop has Kristaps Porzingis jerseys for sale today. #8 is confirmed ✅ pic.twitter.com/Vqu3hgUygk — GreenRunsDeep (@CelticsGRD) June 27, 2023

Tāpat ar šo numuru iepriekš spēlējuši Antuāns Volkers, Kemba Volkers, Džefs Grīns, Stefans Mārberijs un Els Džefersons.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļā maiņas darījumā "Celtics" no Vašingtonas "Wizards" saņēma Porziņģi, bet no "Grizzlies" – 2023. gada NBA drafta 23. izvēli un 2024. gada drafta pirmās kārtas izvēli. "Wizards" no Memfisas "Grizzlies" ieguva aizsargu Taiusu Džounsu, bet no "Celtics" – 2023. gada NBA drafta 35. izvēli, Galināri un Maiku Muskalu. Savukārt "Grizzlies" no "Celtics" saņēma Markusu Smārtu, kuru 2022. gadā atzina par NBA labāko aizsardzības spēlētāju.