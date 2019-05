'Knicks' prezidents: Porziņģis uzstādīja ultimātu aizmainīšanai

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis esot uzstādījis ultimātu viņa aizmainīšanai no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas "Knicks", paziņojis kluba prezidents Stīvs Milss.

Porziņģis janvārī ievērojamā maiņas darījumā no "Knicks" nokļuva Dalasas "Mavericks" komandā.

"Viņš mums norādīja, ka nevēlas būt šeit. Viņš teica: es nepagarināšu līgumu ar "Knicks" un dodu jums septiņas dienas, lai mani aizmainītu, vai arī es došos atpakaļ uz Eiropu. Laimīgā kārtā, kopš septembra bija vairāku darījumu iestrādes, un mēs sākām zvanīt līdzko izgājām no biroja," CBS un citi Ziemeļamerikas mediji citē Milsa teikto kādā "Knicks" tēmai veltītā forumā.

Iepriekš "Knicks" vadība un Porziņģis bija izvairīgi, runājot par maiņas darījumu.

Interesting new information on the Porzingis trade from today’s JPM speaker event with Scott Perry and Steve Mills

KP threatened to go back to Europe if not traded within 7 days

Scott and Steve had trade offers lined up dating back to last September pic.twitter.com/JGp1EQQrUV