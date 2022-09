Kohs ar 17 punktiem kaldina uzvaru FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas mačā

Latvijas basketbolists Verners Kohs trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas kvalifikācijas mačā guva 17 punktus, palīdzot Hertogenbosas "Heroes Den Bosch" iekļūt nākamajā kārtā.

"Heroes Den Bosch" ar rezultātu 85:73 (23:18, 27:10, 12:24, 23:21) guva panākumu pār Lietuvas komandu "Šiauliai-7bet".

Latvijas basketbolists laukumā bija 19 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā guva 17 punktus, realizējot trīs no četriem divu punktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, sakrāja +/- rādītāju +4, noslēdzot spēli ar efektivitātes koeficientu 14.

Uzvarētāju rindās vēl 17 punktus guva Emets Nārs, kurš arī tika pie septiņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr vēl 12 punktus un 11 atlēkušās bumbas pievienoja Tomass Van der Mars.

Lietuvas vienībā 16 punktus guva Kails Mangass un Donāts Sabeckis.

Nākamajā kārtā Koha pārstāvētā vienība stāsies pretī Malagas "Unicaja", kas bija brīva no pirmās kvalifikācijas kārtas.

Kohs, kurš pagājušo sezonu pavadīja trīs dažādos klubos, pievienojās Nīderlandes komandai vien septembra sākumā.

Pērn FIBA Čempionu līgā triumfēja Tenerifes "Lenovo", bet "VEF Rīga" apstājās "play-in" turnīrā cīņā par vietu otrajā posmā.