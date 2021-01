Krēsliņai 14 punkti FIBA Eirokausa spēlē

Latvijas basketboliste Kate Krēsliņa ceturtdien guva 14 punktus zaudējumā FIBA Eirokausa pamatturnīra grupas mačā, kamēr Laura Meldere ar četriem punktiem kopā ar Itālijas komandu Venēcijas "Umana Reyer" varēja svinēt uzvaru un iekļūšanu astotdaļfinālā.

Kate Krēsliņa Valensijā H grupas duelī guva 14 punktus, kamēr viņas pārstāvētā Beļģijas komanda Brenas "Castors" ar rezultātu 47:78 (6:19, 15:16, 15:19, 11:24) atzina Spānijas kluba "Valencia" pārākumu.

Krēsliņa spēlēja visvairāk no visām mača dalībniecēm - 33 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trim divpunktu metieniem un divus no pieciem "trejačiem", kā arī visus četrus soda metienus. Tāpat latviete izcīnīja divas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārkāpa noteikumus un finišēja ar efektivitātes koeficientu 15, kļūdama par rezultatīvāko savā komandā.

Spānijas komandā ar 21 punktu atzīmējās Beka Alena.

Otrā grupas spēlē Beļģijas komanda "Hema SKW" ar 63:76 piekāpās "Saint-Amand Hainaut".

Pēc divām kārtām "Saint-Amand Hainaut" un "Valencia" ir pa divām uzvarām, iekļūstot nākamajā sacensību kārtā, bet "Castors" un "Hema SKW" ir bez uzvarām.

Pirmajā grupas cīņā "Castors" ar rezultātu 64:82 atzina Francijas kluba "Saint-Amand Hainaut" pārākumu.

Piektdien "Castors" cīņā par trešo vietu grupā tiksies ar "Hema SKW".

Vietu astotdaļfinālā ceturtdien nodrošināja Venēcijas "Umana Reyer", kas E apakšgrupas spēlē Francijas pilsētā Landerno ar 116:63 (29:10, 24:12, 34:20, 29:21) sagrāva Šveices vienību Fribūras "Elfic".

Meldere laukumā pavadīja tieši desmit minūtes, cīņā iesaistoties ceturtās ceturtdaļas sākumā un grozā raidot abus divpunktu metienus. Viņas rēķinā ar trīs atlēkušās bumbas, divi bloķēti metieni un trīs noteikumu pārkāpumi, kā arī efektivitātes koeficients deviņi.

Uzvarētājām sešām spēlētājām gūstot ar diviem cipariem rakstāmu punktu skaitu, ar 19 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām, sešiem bloķētiem metieniem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās lietuviete Gintare Petronīte.

Pretiniecēm 18 punkti un sešas atlēkušās bumbas Teilorei Konenai.

Pirmajā grupas spēlē venēcietes ar 118:53 sagrāva Bonnas "Phantoms".

Piektdien Venēcijas klubs tiksies ar Bretaņas "Landerneau" komandu.

Pēc divām spēlēm "Umana Reyer" ir divas uzvaras, Fribūras "Elfic" - viena, bet Bretaņas "Landerneau" un Bonnas "Phantoms" vienā aizvadītajā mačā cietušas zaudējumu.

FIBA Eirokausā 32 komandas sadalītas pa četrām vienībām astoņās apakšgrupās. Pēc viena apļa turnīra divas labākās komandas kvalificēsies "play-off" cīņām.