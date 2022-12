Krievija atbrīvo Graineri ieslodzīto apmaiņas darījumā

Krievijas atbrīvojusi ASV sieviešu basketbola zvaigzni Britniju Graineri, veicot ieslodzīto apmaiņu starp abām valstīm, vēsta ESPN.

Ieslodzīto apmaiņas darījumā ASV atbrīvoja krievu ieroču tirgoni Viktoru Butu. Krievijas mediji vēsta, ka ASV un Krievija ieslodzīto apmaiņas slepeno operāciju jau veikusi un tā notikusi Abu Dabī lidostā.

ASV prezidents Džo Baidens sociālos tīklos ievietojis ziņu par Graineres atbrīvošanu. Baidens kopā ar Graineres sievu sazinājušies ar basketbolisti un pārliecinājušies, ka sportiste ir drošībā.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT