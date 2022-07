Kritika dārgi maksā: 'Warriors' īpašniekam piespriež pusmiljonu ASV dolāru lielu sodu

Nacionālā basketbola asociācija (NBA) piespriedusi pusmiljonu ASV dolāru lielu soda naudu NBA čempionvienības Goldensteitas "Warriors" īpašniekam Džo Leikobam par publisku pausto kritiku, vēsta ESPN.

Sods Leikobam piespriests par kolektīvā darba līguma kritizēšanu. Konkrētāk, "Warriors" īpašnieks kritizējis greznuma nodokli, kas jāmaksā klubiem, ja tie pārsniedz algu griestus. Goldensteitas klubs 2020.-2021. gada sezonā greznuma nodokļi samaksāja 69 miljonus ASV dolāru, pagājušajā sezonā – jau 170 miljonus, bet nākamajā sezonā šķirsies no 181 miljona.

"Diemžēl, grūtākais no visiem ir orientēties šajā greznuma nodoklī," podkāstā "Point Forward" izteicās Leikobs. "Šonedēļ es atgriežos Ņujorkā, lai apmeklētu sanāksmes par darba līgumu. Es esmu atbildīgajā komitejā. Protams, līga vēlas, lai ikvienam būtu iespēja, un šobrīd ir zināmi priekšnosacījumi, lai mēs uzvarētu šajā čeku grāmatiņu cīņā... Mēs uzvarējām (NBA čempionātā), jo mūsu komandā ir vislielākās algas."

"Patiesībā, mēs tikai par 40 miljoniem pārsniedzam šo greznuma nodokli. Tas nav mazs, bet tas nav arī milzīgs skaitlis. Bet kopā mēs pārsniedzam par 200 miljoniem, jo lielākā daļa no tā ir šis neticami piemērotais greznuma nodoklis. Es uzskatu to par negodīgu, un es to pateikšu šajā podkāstā, un es ceru, ka tas sasniegs tos, kas klausās. Acīmredzot man ir savi mērķi to teikt, bet es uzskatu, ka tā ir ļoti negodīga sistēma, jo mūsu komanda tiek būvēta... visus labākos astoņus spēlētājus draftā izvēlējās šī komanda," piebilda Leikobs.

Leikobs sodu saņēms, jo NBA liedz klubu īpašniekiem vai to pārstāvjiem "nesaskaņoti izteikties par kolektīvo darba līgumu".