Kuruca pārstāvētā ‘Nets’ gatavojas piesaistīt divas zvaigznes

Maiņas darījuma iestrādes ceturtdien veikusi Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Bruklinas “Nets”, kas aizmainījusi Alena Kreba 18,5 miljonu ASV dolāru vērto līgumu, lai atbrīvotu vēl vietu zem algu griestiem, vēsta ESPN žurnālists Adrians Vožnarovskis.

“Nets” klubs darījumā aizmainījis Krebu, 2019. gada NBA drafta 17. izvēli, kā arī 2020. gada drafta pirmās kārtas izvēli uz Atlantas “Hawks” komandu, pretī saņemot uzbrucēju Taurīnu Prinsu un 2021. gada otrās kārtas izvēli.

Attiecīgā 2020. gada izvēle aizsargāta no pirmās līdz 14. vietai. Proti, Atlanta pie tās tiks, ja “Nets” draftā saņems iespēju izvēlēties kādu spēlētāju ar zemāku kārtas numuru nekā 14. Ja tā nenotiek, tad šajā gadā Bruklina izvēli patur sev. Tādi paši noteikumi attiecas uz 2021. un 2022. gada jauno spēlētāju draftu. Ja arī tad Atlanta pie iespējas draftā netiks, klubam 2023. gadā pienāksies divas otrā raunda izvēles. Darījums gan oficiāli varēs tikt veikts 6. jūlijā.

Krebs nākamgad kā savu atalgojumu saņems 18,5 miljonus ASV dolārus, savukārt Prinsam pienāksies nepilni 3,5 miljoni. Aizvadītajā sezonā Krebs laukumā savainojumu dēļ izgāja vien 43 spēlēs, tajās izceļoties ar 9,6 punktiem. Savukārt Prinss 55 spēlēs vidēji atzīmējās ar 13,5 punktiem.

Papildu atdotās vērtīgās drafta izvēles liecina, ka Bruklinas klubs šo darījumu veicis, plānojot citus ilgtermiņa gājienus.

Bostonas “Celtics” zvaigznei Kairijam Ērvingam un Bruklinas komandai esot ievērojama interese vienoties par kopēju sadarbību, ziņo ESPN. “Nets” šobrīd atrodas 46 miljonus ASV dolāru zem algu griestiem, kas komandai varētu ļaut piesaistīt divus brīvos aģentus ar maksimālajiem līgumiem. Bruklinas sapņu scenārijs esot pievilināt Ērvingu, kā arī Goldensteitas “Warriors” “punktu mašīnu” Kevinu Durantu.

Bijusī Kristapa Porziņģa pārstāvētā komanda Ņujorkas “Knicks” tiecas pēc tā paša, bet līgas pārstāvji apgalvo, ka Bruklina kļuvusi par nopietnu Ērvinga piesaistīšanas kandidāti.

2018./2019. gada sezonā Bruklinas komanda pēc triju gadu pārtraukuma pirmo reizi tika NBA izslēgšanas spēlēs. Austrumu konferences pirmajā kārtā Bruklina piecās spēlēs piekāpās Filadelfijas “76ers”, uzvarot vien sērijas pirmajā spēlē.

Klubs to paveica ar gados jaunu sastāvu, kuram artavu deva arī līgas pirmgadnieks Rodions Kurucs. Cēsnieks gāja komandas pamatpiecniekā 46 no 63 spēlēm un tajās vidēji atzīmējās ar 8,5 punktiem, kā arī 3,9 atlēkušajām bumbām.

Pats basketbolists vēl trešdien “Real Madrid” kluba bāzē strādāja pie metiena tehnika attīstīšanas. Taču 21 gadu vecais uzbrucējs piedalīsies arī Rīgā notiekošās prestižās nometnes "Basketball Without Borders" nodarbībās, kuras sākas svētdien, 9. jūnijā.

Arrived in Madrid, just in time to see @RODIONS1 work on his shot. Some really interesting stuff here. Also, Real Madrid training facility is a work of art 👌 pic.twitter.com/rrdpqu4GX9