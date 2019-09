Kuruca skandāls: vairums 'Nets' līdzjutēju sašutuši, daži aicina nesteigties ar secinājumiem

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Bruklinas "Nets" līdzjutēji dažādos interneta sociālajos tīklos pauduši nosodījumu par Latvijas basketbolistam Rodionam Kurucam izvirzītajām apsūdzībām.

Kurucs otrdien ticis īslaicīgi aizturēts par 27. jūnija vakarā, iespējams, veiktu uzbrukumu savai draudzenei. Ņujorkas medijiem avoti policijā atklājuši, ka basketbolists esot sievieti žņaudzis ap kaklu, iepļaukājis, kā arī pagrūdis pret gultu tā, ka viņa savainojusi ribas.

Basketbolists apsūdzēts par trešās pakāpes uzbrukumu, elpošanas traucējumu pāridarījumu un citām apsūdzībām. Savukārt viņa advokāts Alekss Spiro uzsvēra, ka neesot foto, kas apliecinātu gūtās traumas. Spiro arīdzan norādīja, ka sieviete par notikušo nav ziņojusi gandrīz vai divus mēnešus.

Uz izskanējušajām ziņām dažādās interneta vietnēs asi reaģējuši Bruklinas "Nets" līdzjutēji.

Sporta mājaslapu tīkla "FanSided" blogs "Nothin' But Nets", kas veltīts tieši Bruklinas komandas atspoguļošanai, veicis paziņojumu, ka Kurucam nevajadzētu pārstāvēt Bruklinas "Nets", ja veiktās apsūdzības ir patiesas.

Rodions Kurucs should not be a member of the Brooklyn Nets is this allegations are true.