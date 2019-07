Kurucam 14 punkti NBA Vasaras līgas pirmajā mačā

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs piektdien iemeta 14 punktus pirmajā Lasvegasā notiekošās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgas spēlē.

Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" ar rezultātu 92:96 (20:23, 19:27, 34:25, 19:21) piekāpās Dalasas "Mavericks" komandai.

Kurucs šajā mačā laukumā pavadīja 29 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no diviem trejačiem un vienu no četriem "sodiņiem".

Vēl Latvijas basketbolista kontā septiņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, divas kļūdas un trīs piezīmes.

"Nets" sastāvā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Džerets Alens.

Tikmēr citā mačā debiju piedzīvoja NBA drafta pirmais numurs Zaions Viljamsons, bet viņa pārstāvētās Ņūorleānas "Pelicans" komandas spēle ar Ņujorkas "Knicks" netika pabeigta zemestrīces dēļ, kas notika ceturtās ceturtdaļas sākumā. Tobrīd rezultāts bija 80:74 par labu "Pelicans".

Viljamsons šajā mačā deviņās minūtēs guva 11 punktus, bet otrajā puslaikā viņš nespēlēja ceļgala sasituma dēļ.

Piektdien vēl divi mači tika apturēti zemestrīces dēļ.

NBA Vasaras līgā piedalīsies arī Anžejs Pasečņiks, kurš spēlēs Vašingtonas "Wizards" sastāvā, bet "Pelicans" turnīram tomēr nepieteica Dairi Bertānu.