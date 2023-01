Kurucam 14 punkti uzvarētā Francijas čempionāta spēlē

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs sestdien Francijas čempionāta spēlē guva 14 punktus un palīdzēja viņa un Kaspara Bērziņa pārstāvētajai "Strasbourg" tikt pie uzvaras.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Strasbūras vienība, kuru vada Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki, savā laukumā ar rezultātu 91:83 (30:22, 23:20, 23:18, 15:23) pārspēja "Roanne" komandu.

Kurucs laukumā bija 27 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā grozā meta trīs no sešiem divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem, kā arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, izdarīja trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva četras kļūdas, nopelnīja četras piezīmes, sakrāja +/- rādītāju +11 un efektivitātes koeficientu 12.

Savukārt Bērziņš spēlēja 13 minūtes un 51 sekundi un, realizējot divus divu punktu metienus un vienu tālmetienu, tika pie septiņiem punktiem, atzīmējās statistikā arī ar divām bumbām zem groziem, vienu rezultatīvu piespēli, divām kļūdām, četrām piezīmēm, tiekot pie +/- rādītāja +3 un efektivitātes koeficienta astoņi.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Markuss Kīns, kamēr viesus no neveiksmes neglāba Jaņņa Morina 23 punkti.

Levaluā Perē "Metropolitans 92" ar Anžeju Pasečņiku ar 11 uzvarām 15 spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu, bet "Strasbourg" ar astoņiem panākumiem 16 mačos ierindojas devītajā pozīcijā starp 18 Francijas čempionāta komandām