Kurucam 16 punkti un daudzpusīgs sniegums zaudētā G līgas spēlē

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien atzīmējās ar 16 punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) attīstības līgas jeb G līgas spēlē, tomēr viņa pārstāvētā komanda Longailendas "Nets" piedzīvoja zaudējumu.

"Nets" viesos ar 114:116 (25:43, 28:23, 33:25, 28:25) piekāpās Bostonas "Celtics" fārmklubam Meinas "Red Claws".

Kurucs laukumā pabija 31 minūti, šajā laikā grozā raidot četrus no pieciem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un savu vienīgo "sodiņu" (atkarībā no pārkāpuma, G līgā soda metieniem ir atšķirīga vērtība).

Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra trīs bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. Longailendas komanda ar Kurucu sastāvā iemeta par septiņiem punktiem vairāk nekā

"Nets" komandā 25 punktus guva Henrijs Elensons, bet pretiniekiem 24 punkti bija Jantem Meitenem.

Longailendas vienība ar vienu uzvaru astoņās spēlēs ieņem 14.vietu Austrumu konferencē.

Kurucs šajā sezonā laukumā bijis desmit NBA cīņās, kurās vidēji nospēlējis 9,9 minūtes, guvis 2,3 punktus un izcīnījis 2,2 atlēkušās bumbas. Latvietis pēdējās četrās NBA spēlēs, kurās piedalījies, ne reizi laukumā nav pavadījis vairāk par deviņām minūtēm.

Svētdien maču aizvadīs arī Anžeja Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Capital City Go-Go".