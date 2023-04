Kurucam 17 punkti uzvarētā Francijas basketbola čempionāta spēlē

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs sestdien guva 17 punktus Strasbūras SIG uzvarā Francijas čempionāta mačā.

Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā Strasbūras vienība viesos ar 93:76 (24:20, 18:14, 26:17, 25:25) pieveica "Limoges" komandu.

Kurucs laukumā pavadīja 29 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī tika pie deviņām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, vienas kļūdas, trim piezīmēm, sakrājot labāko spēlē +/- rādītāju +26 un otru labāko efektivitātes koeficientu 21.

Strasbūras vienībā rezultatīvākie ar 20 punktiem bija Markuss Kīns un Deandrē Lensdauns.

Mājinieku komandā 17 punktus guva Dezi Rodrigess un 15 - Džeivons Greivss.

Strasbūras komanda ar 14 panākumiem 31 cīņā ierindojas desmitajā vietā 18 Francijas čempionāta komandu vidū.