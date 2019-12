Kurucam astoņi punkti Longailendas 'Nets' zaudējumā; Pasečņiks izceļas ar desmit punktiem

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) attīstības jeb G līgas spēlē izcēlās ar astoņiem punktiem, nespējot glābt Longailendas "Nets" komandu no neveiksmes, kamēr Anžejs Pasečņiks izcēlās ar desmit punktiem Vašingtonas "Capital City Go-Go" neveiksmē.

"Nets" savā laukumā ar rezultātu 109:119 (26:27, 22:36, 28:31, 35:34) piekāpās Santakruzas "Warriors".

Kurucs laukumā pabija 30 minūtes, kuru laikā iemeta astoņus punktus. Basketbolists grozā raidīja divus no četriem divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, tāpat viņš realizēja arī vienu no trim "sodiņiem". Viņa rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, tikpat bloķēti metieni un trīs personīgās piezīmes. "Nets" ar latvieti laukumā ielaida par 14 punktiem vairāk nekā iemeta.

"Nets" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabaro, bet "Warriors" vienībā 28 punkti Džeremijam Pargo.

Citā spēlē Vašingtonas komanda viesos ar 109:110 (25:30, 31:31, 21:30, 32:19) piekāpās Delavēras "Blue Coats".

Pasečņiks laukumā pavadīja 24 minūtes, kuru laikā iemeta desmit punktus, grozā raidot trīs no pieciem divpunktu metieniem, bet vienīgais tālmetiens bija neprecīzs. Viņš abas reizes bija precīzs, izpildot "sodiņus", kā arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi piespēlēja un arī vienreiz bloķēja pretinieka metienu, iekrājot vienu personīgo piezīmi. "Capital City Go-Go" ar latvieti laukumā ielaida par pieciem punktiem vairāk nekā iemeta.

Uzvarētājiem 31 punktu iemeta Marials Šajoks, bet Vašingtonas komandā 25 punkti Džerianam Grantam.

Vašingtonas klubs sestdien aizvadīs vēl vienu spēli, tiekoties ar Kantonas "Charge".

Pasečņika pārstāvētā komanda ar piecām uzvarām 11 spēlēs Austrumu konferencē ieņem astoto vietu, kamēr "Nets" ar diviem panākumiem ir pirmspēdējā, 14.pozīcijā.