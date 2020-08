Kurucam astoņi punkti un uzvara; Pasečņiks laukumā nedodas

Latvietis Rodions Kurucs piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva astoņus punktus Bruklinas "Nets" panākumā pār Sakramento "Kings", bet Anžejs Pasečņiks nedevās laukumā Vašingtonas "Wizards" zaudējumā pret Ņūorleānas "Pelicans".

Bruklinas "Nets" pārspēja Sakramento "Kings" ar 119:106 (24:27, 39:26, 30:29, 26:24). Kurucs šo maču sāka pamatpieciniekā, spēlē iesaistoties smagā uzbrucēja postenī, un laukumā pavadīja 30 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā viņš guva astoņus punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja un trīsreiz pārķēra bumbu.

Latvietis grozā raidīja vienu no trim trīspunktu un divus no trim divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņa rēķinā arī viena personiskā piezīme un +/- rādītājs +4. Bruklinas vienībā septiņi spēlētāji guva vismaz desmit punktus, bet rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Keriss Leverts, 21 punkts Džo Herisam, bet Džerets Alens palika netālu no "triple-double" - 17 punkti, 11 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. Sakramento vienībā Bogdans Bogdanovičs sakrāja 27 punktus. Nākamo spēli "Nets" aizvadīs svētdien ar Losandželosas "Clippers".

"Kings" ar 29 panākumiem 69 mačos ir 13.vietā Rietumu konferencē, saglabājot minimālas izredzes nokļūt izslēgšanas spēlēs, bet "Nets" ar 33 panākumiem ir septītā Austrumu konferencē un jau ir nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs.

Citā spēlē piekto zaudējumu pēc kārtas piedzīvoja Vašingtonas "Wizards". Ņūorleānas "Pelicans" izrādījās spēcīgāka ar 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26). Pasečņiks šo maču pavadīja uz rezervistu soliņa.

Vašingtonas vienībā 23 punktus guva Rui Hačimura, kura rēķinā arī sešas atlēkušās bumbas. 22 punkti un astoņas bumbas zem groziem sakrāja Tomass Braients, "double-double" Trojam Braunam junioram - 20 punkti un desmit atlēkušās bumbas - un Išam Smitam - 18 punkti, desmit rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas. Pretinieku rindās 28 punkti Džrū Holidejam. Nākamo spēli "Wizards" aizvadīs svētdien, kad tiksies ar Oklahomasitijas "Thunder".

"Wizards" ar 24 panākumiem 69 mačos ir devītā Austrumos un jau zaudējusi cerības iekļūt "play-off". Savukārt "Pelicans" ar 30 uzvarām 69 mačos ir 11.vietā Rietumu konferencē un vēl var iekļūt izslēgšanas spēlēs. Sestdien laukumā dosies Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks", kas tiksies ar Austrumu konferences uzvarētāju Milvoki "Bucks".

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvadīs astoņus mačus, lai noskaidrotu galējo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma. Gadījumā, ja komanda, kas Rietumu vai Austrumu konferencē ieņem astoto pozīciju un devītās vietas īpašnieci apsteidz ne vairāk par četriem panākumiem, tai nāksies spēkoties ar vietu zemāk esošo pretinieci. Abi šie klubi aizvadīs mini sēriju līdz divām uzvarām. Komandas, kas uzvarēs, iegūs pēdējo vietu izslēgšanas spēlēs. NBA sezona ar 22 komandu līdzdalību no 30.jūlija turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.