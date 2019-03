Kurucam elegants trieciens no augšas, 'Nets' zaudē divos pagarinājumos

Pirmdien aizvadītā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē zaudējumu piedzīvojusi Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets' komanda, kas divos pagarinājumos ar rezultātu 144:148 (27:31, 35:31, 28:33, 30:25, 12:12, 12:16) piekāpās Portlendas "Trail Blazers" basketbolistiem.

Cēsnieks laukumā devās komandas pamatpiecniekā un 19 minūtēs sakrāja piecus punktus, piecas atlēkušās bumbas, kā arī bloķēja vienu pretinieku metienu. Kurucs realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem, kā arī vienu reizi no trim bija precīzs no trīspunktu metienu distances.

Bruklinas vienība Kuruca laukumā pavadīto minūšu laikā pretiniekus pārspēja ar divu punktu pārsvaru.

"Nets" komandas līderis D'Andželo Rasels varēja izpildīt divus soda metienus 35 sekundes līdz ceturtās ceturtdaļas beigām, "Nets" vienībai esot vadībā ar divu punktu pārsvaru. Saspēles vadītājs realizēja tikai vienu no saviem metieniem.

Mājinieku zvaigzne Damjans Lilards trāpīja metienu divu punktu vērtībā, bet ceturtdaļas izskaņā arī Sets Karijs trāpīja tikai vienu no diviem brīvmetieniem. Tādējādi spēle sasniedza tās pirmo pagarinājumu.

Tajā reabilitēties spēja Rasels, kurš pagarinājuma pēdējās minūtes laikā guva četrus punktus ar diviem caurgājieniem, panākot rezultātu 132:132. Otrajā pagarinājumā gan virsroku ņēma mājinieki, kuru priekus aizēnoja Bosnijas izlases centra Jusufa Nurkiča šaušalīgais potītes savainojums. Nurkičam spēli nācās pamest uz nestuvēm.

Russell ties the game pic.twitter.com/CppiOB3uEC — The Render (@TheRenderNBA) March 26, 2019

Viesu labā rezultatīvākais ar 39 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Rasels, kamēr Portlendas uzvaru veicināja Nurkiča 32 punkti un 16 atlēkušās, kā arī Lilarda 31 punkts un 12 rezultatīvās piespēles.

"Nets" vienība pašlaik izcīnījusi 38 uzvaras 75 spēlēs, kas tai dod septīto vietu Austrumu konferencē. Tuvākiem sekotājiem Maiami "Heat" izcīnītas 36 uzvaras, bet vēl ir divas spēles rezervē, savukārt Orlando "Magic" komanda aizvadījusi par spēli mazāk un sakrājusi 36 uzvaras.

Portlendas vienība 73 spēļu laikā triumfējusi 46 reizes un ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē.

Nākamo spēli Bruklinas klubs aizvadīs ceturtdien 28. martā, kad komanda dosies uz Filadelfiju, lai tiktos ar "76ers" basketbolistiem.