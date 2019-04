Kurucam sezona noslēdzas ar 14 punktiem un izraidīšanu no zāles; Bertānam un 'Spurs' trešais zaudējums

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs otrdien iemeta 14 punktus un tika izraidīts no zāles, kamēr viņa pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda noslēdza šo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonu. Savukārt Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio "Spurs" komanda otrdien nonāca viena zaudējuma attālumā līdz sezonas beigām.

Izslēgšanas turnīra Austrumu konferences ceturtdaļfināla piektajā spēlē "Nets" izbraukumā ar rezultātu 100:122 (15:32, 16:28, 33:35, 36:27) pārliecinoši piekāpās Filadelfijas "76ers", sērijā līdz četrām uzvarām ciešot neveiksmi ar 1-4.

Kurucs iepriekšējā spēlē palika uz rezervistu soliņa, tomēr otrdien atgriezās laukumā un nospēlēja 15 minūtes - visas otrajā puslaikā. Viņš grozā raidīja divus no pieciem divpunktu metieniem, divus no trim trejačiem un četrus no pieciem "sodiņiem". Vēl Latvijas basketbolista kontā septiņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba un trīs piezīmes. Kamēr viņš bija laukumā, "Nets" iemeta par 11 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrais labākais rādītājs komandā.

"Nets" komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija no rezervistu soliņa nākušais Rondijs Holiss-Džefersons, kamēr 18 punktus pievienoja Keriss Leverts. Savukārt Filadelfijas komandā ar 23 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām izcēlās Žoels Embīds, bet 13 punkti Benam Simonsam.

Lielā mērā spēles liktenis tika izšķirts jau pirmajā puslaikā. "76ers" maču iesāka lieliski - mājinieki teju sešas minūtes "Nets" basketbolistiem neļāva gūt ne punkta, izvirzoties vadībā ar 14:0, bet pēc deviņām spēlētām minūtēm rezultāts bija 25:3.

Savukārt pirmo puslaiku "76ers" noslēdza ar iespaidīgu 29 punktu pārsvaru (60:31). Otrajā puslaikā "Nets" vienībai neizdevās mainīt cīņas ritējumu, bet spēlē iesaistījās rezervisti. Filadelfijas vienība otrā puslaika ievadā ieguva pat teju 40 punktu vadību, bet pēc tam Kurucs trešajā ceturksnī minūtes laikā guva astoņus punktus pēc kārtas, kas gan cīņas gaitu tāpat nemainīja.

Pašā spēles izskaņā Kurucs iesaistījās asumos ar Džonā Boldenu, kurš bloķēja Latvijas basketbolista metienu. Strīdā iejaucās arī Džanans Musa ("Nets") un Gregs Monro ("76ers"). Noslēgumā tiesneši lēma par visu četru spēlētāju izraidīšanu no zāles.

"Nets" komanda NBA izslēgšanas turnīrā atgriezās pēc trīs gadu pārtraukuma. Austrumu konferences kopvērtējumā tā ar 42 uzvarām 82 spēlēs bija sestā, kamēr "76ers" ar 51 panākumu ierindojās trešajā pozīcijā.

Savukārt Rietumu konferences ceturtdaļfināla piektajā mačā "Spurs" izbraukumā pārliecinoši ar 90:108 (19:26, 23:27, 21:32, 27:23) piekāpās Denveras "Nuggets", sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 2-3.

Bertāns šajā spēlē laukumā pavadīja 17 minūtes, kuru laikā iemeta trīs punktus, vienīgo no četriem tālmetieniem realizējot pašās mača beigās. Vēl viņš netrāpīja vienīgo divpunktu metienu.

Latvijas basketbolista kontā arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda un divas piezīmes. Kamēr viņš bija laukumā, "Spurs" iemeta par 14 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.

"Spurs" sastāvā rezultatīvākie ar 17 punktiem bija Demars Derouzans un Lamarkuss Oldridžs, kuram arī desmit atlēkušās bumbas. Savukārt "Nuggets" labā 23 punktus iemeta Džamals Marejs, kamēr 17 punkti Vilam Bārtonam.

"Nuggets" komanda šajā cīņā izcīnīja pārliecinošu uzvaru, izšķirošo izrāvienu veicot trešajā ceturtdaļā, mājinieku vadībai sasniedzot teju 30 punktus.

Sērijas nākamā spēle notiks ceturtdien Sanantonio.

"Spurs" regulārajā čempionātā ieņēma septīto vietu Rietumu konferencē, kur "Nuggets" bija otrā. Bertānam šis ir trešais NBA izslēgšanas turnīrs karjerā.